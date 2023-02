Ongrijpbare Manhoef schiet tien man van Vitesse naar zege op FC Utrecht

Zondag, 12 februari 2023 om 16:23 • Jonathan van Haaster

Vitesse heeft in eigen huis een knappe zege geboekt op FC Utrecht. De Arnhemmers moesten het bijna de hele tweede helft met tien man doen na een rode kaart voor Carlens Arcus, maar dankzij de ongrijpbare Million Manhoef en een late treffer van Maximilian Wittek mocht de thuisploeg alsnog de drie punten bijschrijven: 2-0. Door de overwinning stijgt Vitesse naar de twaalfde plaats en neemt het verder afstand van de degradatiezone. Utrecht blijft steken op de zevende plaats en ziet het gat met nummer zes Sparta Rotterdam, dat eerder op zondag wist te winnen, groeien naar vier punten.

Vitesse had voor aanvang van de wedstrijd de nodige zorgen op het middenveld. Davy Pröpper ligt er maandenlang uit met een zware knieblessure, terwijl de eveneens geblesseerde Sondre Tronstad en de geschorste Matús Bero ook niet mee konden doen. Cocu opteerde daarom voor een centraal middenveld bestaande uit Melle Meulensteen en Ryan Flamingo. Nicolas Isimat-Mirin en Marco van Ginkel begonnen voor het eerst sinds hun (r)entree in de basis bij de Arnhemmers. Aan de kant van Utrecht kreeg Ruben Kluivert zijn tweede basisplaats van het seizoen. Silberbauer koos voor de vertrouwde namen en kon niet beschikken over de geblesseerden Bas Dost, Bart Ramselaar, Django Warmerdam, Ramon Hendriks en Tommy St. Jago.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de beginfase van de eerste helft viel er weinig te beleven. Vitesse probeerde er met name via Manhoef dreigend uit te komen, terwijl Utrecht enkele hoekschoppen verdiende. Na de twintigste minuut leefde de wedstrijd wat op, toen een voorzet van Manhoef op de arm van Kluivert terechtkwam. De thuisploeg appelleerde voor een strafschop, die het niet zou krijgen. Aan de andere kant kreeg Taylor Booth de eerste grote kans van de wedstrijd op zijn naam. De doorgebroken Amerikaan brak door en besloot ondanks een overtreding van Dominik Oroz te blijven staan. Hij zette door en stuitte oog in oog met Kjell Scherpen op de doelman van Vitesse. Aan de andere kant moest ook Utrecht-goalie Vasilios Barkas reddend optreden op een schot van Gabriel Vidovic.

Vijf minuten na rust moest Vitesse met tien man verder. Arcus plantte zijn noppen op het bovenbeen van Sander van de Streek. Na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Yannick van der Laan de rode kaart te tonen aan de verdediger. Minuten later kreeg Utrecht de grootste kans van de wedstrijd. Can Bozdogan zette goed daar aan de rechterkant en gaf voor op de ongedekte Van de Streek, die zag hoe Oroz zijn inzet op de lijn wegwerkte. Toch kregen ook de tien man van Vitesse mogelijkheden. Zo bleef Manhoef een plaaggeest met zijn snelheid en stelde hij Van Ginkel in staat om te scoren, maar laatstgenoemde zag zijn schot hoog over gaan.

Manhoef besloot het even later zelf te proberen en dat bleek een gouden zet. Uit weer een counteraanval konden Mike van der Hoorn en Mark van der Maarel de ongrijpbare Manhoef niet stoppen, die zijn schot in de verre hoek zag belanden: 1-0. In de slotfase leken de Domstedelingen niet meer in staat om serieus gevaar te stichten. Tot overmaat van ramp pakte Jens Toornstra geel, waardoor de ervaren middenvelder de thuiswedstrijd van volgende week tegen PSV moet missen. Een minuut voor tijd kwam de gelijkmaker er bijna alsnog. Anastasios Douvikas zag zijn kopbal echter op de paal belanden. Aan de andere kant maakte Vitesse het karwei af. Invaller Mohamed Sankoh stak Wittek weg, die Barkas met een fraaie stift verschalkte: 2-0.