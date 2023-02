ADO Den Haag kegelt Go Ahead Eagles verrassend uit de beker

Donderdag, 9 februari 2023 om 23:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:06

ADO Den Haag heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Dick Advocaat was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Het enige doelpunt werd twintig minuten voor tijd gemaakt door Joël Zwarts. De club uit Den Haag voegt zich derhalve voor de eerste keer sinds 2005 bij de laatste acht van het bekertoernooi.

De thuisploeg begon met vier andere basisspelers ten opzichte van het duel met NAC Breda (2-1 winst) afgelopen vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie. Jordy Wehrmann en Xander Severina begonnen op de bank, terwijl Thomas Verheijdt (geschorst) en Joey Sleegers (geblesseerd) niet bij de selectie zaten. Het viertal werd vervangen door Silvinho Esajas, Amar Catic, Zwarts en Amir Absalem. Go Ahead begon met liefst zeven andere spelers dan tegen NEC (1-0 winst). Onder meer Jeffrey de Lange, Gerrit Nauber en Bobby Adekanye begonnen op de bank.

Assist: ?? Afronding: ?? ADO Den Haag op koers voor de kwartfinale! Gebeurt er nog wat in het Haags Kwartiertje?#ADOGAE — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2023

In de eerste helft ontbrak het lange tijd aan echt grote kansen. Go Ahead was het meest dreigend, maar een vrije trap van Philippe Rommens belandde in het zijnet en Rashaan Fernandes schoot voorlangs. In het laatste kwartier werden de kansen echter groter voor de Deventenaren. Zo kopte Jay Idzes uit een vrije trap maar net naast, en kregen even later ook Sylla Sow, Fernandes en Rommens (lat) de bal er niet in. Aan de andere kant had de bal er ook nog in kunnen gaan, maar Ricardo Kishna zag zijn schot net naast gaan.

Ook in het tweede bedrijf was het eerste kansje voor Go Ahead: Fernandes schoot ruim over. Een kwartier later zag Sow zijn inzet, na een mooie splijtende pass van Jamal Amofa, net naast gaan. Het was echter ADO dat de score opende: Catic versnelde aan de rechterkant van het veld, gaf een lage voorzet en zag hoe Zwarts de openingstreffer binnentikte: 1-0. Met nog twintig minuten te gaan zette Go Ahead alles op alles om nog een verlenging uit het vuur te slepen, maar ADO wist stand te houden. Zaterdagavond weet de club uit de Hofstad wie het treft in de kwartfinale.