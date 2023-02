Curieuze goal Nick Viergever leidt bekerzege Utrecht op AZ in

Dinsdag, 7 februari 2023 om 21:35 • Bart DHanis • Laatste update: 21:43

FC Utrecht heeft zich dinsdagavond ten koste van AZ geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In Alkmaar was de formatie van Michael Silberbauer na verlenging met 1-2 te sterk voor de huidige nummer twee van de Eredivisie. De winnende treffer werd in de verlenging gemaakt door de Japanse invaller Naoki Maeda. Tien dagen geleden eindigde de Eredivisie-ontmoeting tussen beide clubs nog in een 5-5 gelijkspel.

AZ had in de eerste helft het betere van het spel. Al na vijf minuten deed de eerste grote kans zich voor. Milos Kerkez trok de bal voor, die in de kluts voor de voeten van Sven Mijnans belandde. De kersverse aanwinst wachtte echter te lang met schieten, waardoor de hoek te lastig werd. Enkele minuten later kreeg Mijnans weer een enorme kans om de score te openen. Een schot van Tijjani Reijnders werd door Vasilis Barkas gekeerd en viel zo voor de voeten van de ex-Spartaan, die de bal volledig verkeerd raakte en zijn poging meters naast het doel zag verdwijnen.

Na iets meer dan een halfuur spelen was ook Vangelis Pavlidis dichtbij het openingsdoelpunt. Hij kopte een voorzet van rechtsachter Yukinari Sugawara rakelings naast. Tegen het einde van de eerste helft werd Utrecht nog gevaarlijk: Can Bozdogan speelde zichzelf goed vrij en schoot de bal van buiten het zestienmetergebied op doelman Mathew Ryan. De Australiër wist de bal niet te klemmen, maar kon hem in tweede instantie alsnog oppakken, waardoor beide formaties met 0-0 de kleedkamers opzochten.

Na een uur spelen kwam Utrecht tegen de verhoudingen in toch op voorsprong. Uitgerekend Nick Viergever, die in 2013 de TOTO KNVB Beker won met AZ, was verantwoordelijk voor de treffer. De verdediger zag zijn voorzet per ongeluk in de lange hoek achter de doelman verdwijnen: 0-1. Na de treffer van Utrecht bleef AZ aanzetten, waardoor de Domstedelingen steeds meer ruimte kregen. Een kwartier voor tijd werd Anastasios Douvikas door Taylor Booth over het hoofd gezien. De Amerikaan besloot de bal zelf te schieten: zonder succes.

Is dit een 'bewussie' van Nick Viergever? ?? pic.twitter.com/9IfnAiXJo2 — ESPN NL (@ESPNnl) February 7, 2023

Vijf minuten voor tijd kwam AZ toch nog op gelijke hoogte. Scheidsrechter Jochem Kamphuis bestrafte een duw van Ruben Kluivert op Jens Odgaard met een strafschop. Jesper Karlsson stuitte in eerste instantie echter op doelman Barkas, waarna de Zweed twintig seconden later alsnog een voorzet van Odgaard binnen wist te volleren: 1-1. In de blessuretijd kreeg Jens Toornstra nog een reusachtige kans om Utrecht naar de volgende ronde te schieten. De middenvelder schoot van de rechterkant van het strafschopgebied echter rakelings over het doel.

Jesper Karlsson mist de penalty, maar schiet daarna geweldig raak ????#AZUTR — ESPN NL (@ESPNnl) February 7, 2023

Luttele minuten in de eerste helft van de verlenging greep Utrecht opnieuw de voorsprong. Invaller Naoki Maeda rondde een bekeken bal van Sean Klaiber beheerst af in de verre benedenhoek: 1-2. In diezelfde eerste helft wist AZ de stand bijna weer gelijk te trekken. Milos Kerkez raakte na iets meer dan honderd minuten spelen de paal op aangeven van Jesper Karlsson. Enkele minuten voor tijd werd de wedstrijd door scheidsrechter Kamphuis even stilgelegd omdat er voorwerpen naar Utrecht-doelman Barkas werden gegooid. Nadien was AZ niet meer bij machte een slotoffensief in te zetten en sleepte Utrecht de overwinning uit het vuur.