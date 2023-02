Hopen op een belletje van Ronald Koeman: ‘Ik mag dromen van Oranje’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 11:01 • Guy Habets • Laatste update: 11:15

Branco van den Boomen blijft zich laten zien in de Franse Ligue 1. De middenvelder van Toulouse maakte zaterdagavond het openingsdoelpunt in de uitwedstrijd bij Paris Saint-Germain (2-1 voor de Parijzenaars) en deed dat uit een directe vrije trap. Genoeg voor een punt was het niet voor de ploeg van Van den Boomen, die later in de wedstrijd nog met Lionel Messi botste.

In de twintigste minuut opende Van den Boomen de score uit een vrije trap. Uiteindelijk draaiden Achraf Hakimi en Messi de wedstrijd om in het voordeel van PSG: 2-1. In gesprek met ESPN blikt de 27-jarige middenvelder, die in de opleiding zat bij Ajax, terug op de wedstrijd en een voorval met de Argentijn. "Hij was een beetje boos op mij", zo stelt Van den Boomen. "Ik discussieerde met hem en met de scheidsrechter."

Na afloop kreeg de Nederlander wel weer lovende kritieken in de Franse media. De vraag rijst dan ook of de spelmaker aan een toekomst in het Nederlands elftal denkt. "Ik mag daar altijd over dromen. Het is niet zo dat ik er op reken, maar je stelt jezelf wel doelen als speler en Oranje is dan iets wat mooi zou zijn. Nederlandse spelers die het in het buitenland goed doen worden altijd wel gezien, dus hopelijk kan ik zo doorgaan. Dan weet je nooit wat er zou kunnen gebeuren."

Van den Boomen verhuisde in 2020 naar Toulouse, waarmee hij in het seizoen 2021/22 naar de Ligue 1 promoveerde. De Eindhovenaar was belangrijk in het promotiejaar door in 37 competitiewedstrijden in actie te komen en twaalf doelpunten voor zijn rekening te nemen. Op het hoogste niveau kwam de middenvelder tot dusver tot 22 wedstrijden voor les Violets en zijn rake vrije trap in Parc des Princes betekende goal nummer vijf.