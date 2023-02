Gigantisch drama: Davy Pröpper scheurt kort na rentree voorste kruisband

Maandag, 6 februari 2023 om 21:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:16

Anderhalve week na de officiële terugkeer van Davy Pröpper heeft de vreugde plaatsgemaakt voor bittere teleurstelling. De 31-jarige middenvelder heeft aan de uitwedstrijd tegen FC Emmen een zware knieblessure overgehouden, zo meldt Vitesse via de officiële kanalen. Met een MRI-scan is er een gescheurde voorste kruisband vastgesteld bij de Arnhemmer.

Naast een enorme domper is het botte pech voor Pröpper, die juist lang de tijd heeft genomen om een besluit te nemen over zijn voetbalrentree en daarbij zo fit mogelijk aan de start te kunnen staan. De middenvelder bouwde het zorgvuldig op, maar na ruim negen trainingsweken, drie oefenwedstrijden (tegen PEC Zwolle, Jong PSV en Feyenoord) en een invalbeurt tegen sc Heerenveen ging het voor de spelmaker dus mis in Emmen. Daar ging de negentienvoudig Oranje-international na zeventig minuten spelen naar de kant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Technisch directeur Benjamin Schmedes voelt, net als de rest van de club, met Pröpper mee. “Dit is een grote dreun voor zowel Davy als Vitesse. Hij is uiteraard aangeslagen en zal tijd nodig hebben om dit nieuws te verwerken. Uiteraard zullen wij Davy alle steun geven die hij nodig heeft. We wensen hem ontzettend veel sterkte.” Vanwege de blessure zal Pröpper maandenlang, waaronder de rest van het huidige seizoen, niet in actie kunnen komen.