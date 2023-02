René van de Kerkhof: ‘In De Kuip gaf hij wéér niet thuis: tijd voor reserveplek’

Maandag, 6 februari 2023 om 23:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:44

Als het aan René van de Kerkhof ligt moet Luuk de Jong plaats nemen op de reservebank van PSV. In de beladen kraker van afgelopen zondag tegen Feyenoord gaf PSV een 0-2 voorsprong weg en gaf de aanvoerder ‘weer niet thuis’, aldus de oud-international. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Sinds zijn terugkeer bij de Eindhovenaren kwam De Jong pas tot vijf treffers in twintig duels.

Met een gelijkspel kwam PSV nog goed weg in Rotterdam, vond Van de Kerkhof. In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant zei hij tevens dat De Jong rijp is voor een plek op de reservebank. “Het gaat al weken moeilijk met aanvoerder De Jong. Hij gaf weer niet thuis tegen Feyenoord”, aldus het clubicoon. “Een plek op de reservebank is misschien wel het beste, dan kan hij weer even zijn kop leegmaken en sterker terugkomen. Straks moet PSV tegen Sevilla, zijn oude club. Dat zou een mooi moment zijn om er weer te staan.”

Zo kritisch als de oud-aanvaller van PSV en Oranje was op De Jong, zo lyrisch was hij over Xavi Simons. ”Zo frank en vrij als Simons speelt, dat is een genot om te zien. Echt een topper. Eigenlijk is hij te goed voor PSV”, zo sprak hij. Van de Kerkhof dicht het talent een grote toekomst toe en ziet hem zomaar uitgroeien tot een van de beste voetballers op de Europese velden.

Naar verluidt doen de Eindhovenaren er alles aan om het contract van Simons op te waarderen. De clausule die Paris Saint-Germain liet opnemen, die de Fransen in staat stelt het talent van PSV terug te kopen, zou dan ook moeten sneuvelen. "Het zou mooi zijn als Simons hier nog één of twee seizoenen speelt. Dat kan ook goed voor hem zelf zijn. Je ziet nu hoe moeilijk het voor jongens als Gakpo en Madueke in Engeland is. Simons is straks voor PSV niet meer te houden”, weet Van de Kerkhof.