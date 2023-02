Premier League-record is nabij: zevende manager de laan uitgestuurd

Maandag, 6 februari 2023 om 16:05 • Noel Korteweg

Jesse Marsch is geen manager meer van Leeds United, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 49-jarige Amerikaan is de laan uitgestuurd wegens de tegenvallende resultaten van de laatste tijd. De laatste competitiezege van Leeds, dat op de zeventiende plaats staat in de Premier League, dateert van 5 november 2022. De oefenmeester is de zevende Premier League-manager die dit seizoen ontslagen is. Het record staat op tien.

De club van Luis Sinisterra, Crysencio Summerville en Pascal Struijk gaat zo snel mogelijk op zoek naar een vervanger. Marsch werd ruim een jaar geleden aangesteld bij Leeds als vervanger van Marcelo Bielsa, die na vier jaar en 170 wedstrijden werd ontslagen. Eerstgenoemde, die na dienstverbanden bij RB Salzburg en RB Leipzig voor de groep werd gezet in Engeland, begon met twee overwinningen en één gelijkspel in zijn eerste vijf competitieduels prima in de Premier League.

De clubleiding van Leeds steunde Marsch vervolgens in de zomerse transfermarkt door ruim honderd miljoen euro uit te geven. Zo werden onder anderen de Amerikaanse internationals Brenden Aaronson (32,8 miljoen euro) en Tyler Adams (zeventien miljoen euro) binnengehaald. Ook verbroken Leeds en Marsch het uitgaande transferrecord van Feyenoord door Sinisterra voor 25 miljoen euro over te nemen. Afgelopen maand werd 41-voudig Amerikaans international Weston McKennie nog gehuurd van Juventus.

De resultaten van de laatste tijd gaven de clubleiding van Leeds echter niet het idee dat de ommekeer onder Marsch nabij was. Afgelopen weekend werd er nog met 1-0 verloren van concurrent Nottingham Forest, terwijl Leeds nummer achttien Everton op gelijke hoogte zag komen na de overwinning op Arsenal (1-0). Alleen het betere doelsaldo van Leeds weerhoudt hen van de achttiende plek, wat aan het einde van het seizoen directe degradatie betekent. The Whites hebben wel één wedstrijd minder gespeeld dan Everton.