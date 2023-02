Groningen geeft eindelijk teken van leven en pakt eerste punt sinds oktober (!)

FC Groningen heeft zondag het eerste punt gepakt sinds eind oktober. De Trots van het Noorden legde eindelijk weer eens een goede wedstrijd op de mat tegen FC Twente, maar vond telkens Lars Unnerstall op zijn weg. Debutant Oliver Antman zorgde echter toch voor een bescheiden feestje in de Euroborg: 1-1. Toch staan de Groningers nog altijd voorlaatste, vijf punten onder de veilige vijftiende plek. Twente blijft door het gelijkspel vijfde.

Het zijn roerige tijden in het noordoosten. Voetballend wil het maar niet vlotten bij Groningen en Mark-Jan Fledderus werd deze week het laatste slachtoffer van de sportieve crisis in de Euroborg. Het begin tegen FC Twente voorspelde al niet veel beters. Nog geen vijf minuten stonden er op de klok toen Sem Steijn de bal na een handig overstapje van Ricky van Wolfswinkel voor zijn voeten kreeg. De middenvelder raakte de bal niet optimaal, maar het was genoeg om hem via de binnenkant van de paal langs Michael Verrips te laten glijden: 0-1.

Ook met debutant Elvis Manu kon Groningen in de openingsfase maar weinig bedenken. Twente was veel sterker en zag Virgil Misidjan de stand na een kwartier bijna op 0-2 brengen. Zijn schuiver strandde echter net naast het doel van Verrips. Nadat ook Van Wolfswinkel een kans om zeep had geholpen, kwam Groningen er dan eindelijk een keer uit. Ricardo Pepi zette Daleho Irandust een-op-een met Lars Unnerstall, die zoals wel vaker dit seizoen ijzig kalm bleef en redding bracht.

Laatstgenoemde groeide uit tot meest besproken man van het veld. Groningen werd namelijk sterker, maar vond de Duitser continu op zijn route. Unnerstall pakte bal na bal, tot er nóg een Groningse debutant het veld betrad. Antman, die vlak voor de transferdeadline gehuurd was van FC Nordsjælland, kreeg de bal twintig minuten voor tijd van Johan Hove en schoot met zijn tweede balcontact voor de Groningers de 1-1 tegen de touwen. Zo pakte Groningen zijn eerste punt onder Dennis van der Ree én het eerste punt sinds 30 oktober, toen er gelijkgespeeld werd bij FC Emmen. Wel kreeg de club nog een gigantische domper te verduren, daar Mads Sørensen er in extremis met een naar het scheen gebroken arm van het veld moest.