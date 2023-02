Douvikas is weer de held van FC Utrecht op dramatische avond voor Bruma

Zaterdag, 4 februari 2023 om 22:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:26

Nummer zes FC Utrecht is zaterdag verder uitgelopen op nummer zeven sc Heerenveen. De club uit de Domstad won met 1-0 dankzij een benutte strafschop van Anastasios Douvikas, die als topscorer in de Eredivisie nu op elf doelpunten staat. Bij Heerenveen debuteerde Jeffrey Bruma, maar hij viel kort na rust uit en tot overmaat van ramp verlieten de Friezen De Galgenwaard met een nederlaag.

Douvikas, vorige week verantwoordelijk voor een hattrick tijdens de spectaculaire 5-5 tegen AZ, kreeg van trainer Michael Silberbauer dus weer het vertrouwen in de spits. Nieuwelingen Victor Jensen en Anthony Descotte begonnen op de bank. Bas Dost is nog steeds niet fit genoeg en ontbrak dus in de wedstrijdselectie. Aan de kant van Heerenveen was er gelijk een basisplaats voor Bruma. Osame Sahraoui en Ché Nunnely behoorden tot de reserves van de bezoekers uit Friesland.

Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht in de eerste dertig minuten, al was Sydney van Hooijdonk na bijna een kwartier nog wel dicht bij de 0-1. De spits faalde echter in kansrijke positie. Bruma hield zich staande in de eerste helft, al werd hij wel een keer door de benen gespeeld door Othman Boussaid, waarna hij de vleugelaanvaller onreglementair tegenhield. Douvikas had moeite om zich te onderscheiden, al moest doelman Xavier Mous na bijna een half uur nog wel een keer handelend optreden. Het was geen saaie eerste helft, maar doelpunten vielen er desondanks niet te noteren.

Kort na rust sloeg het noodlot toe voor Jeffrey Bruma. De debutant van Heerenveen kwam hard tegen de boarding terecht en kon ondanks een blessurebehandeling niet verder. Syb van Ottele nam de plaats in van pechvogel Bruma. Utrecht probeerde ondertussen tevergeefs om Douvikas in stelling te brengen. De 1-0 kwam er ruim twintig minuten voor tijd toch. Boussaid ging in de mangel bij Antoine Colassin en Milan van Ewijk en de bal ging daardoor op de stip. Mous redde met zijn been nog bijna op de matige inzet van Douvikas, maar toch vloog de bal het doel in. Nunnely en Sahraoui werden kort daarna voor de leeuwen gegooid bij Heerenveen door Kees van Wonderen.

Mous kon de strafschop niet keren, maar redde wel bekwaam op onder meer een inzet van Sander van de Streek. Nunnely leek Heerenveen te redden in de 89ste minuut, maar na een check van de VAR bleek de invaller in buitenspelpositie te hebben gescoord. Opluchting dus bij Utrecht, dat nog wel de tien minuten aan blessuretijd moest zien door te komen. Het spel lag regelmatig stil, waardoor er zoveel extra tijd werd toegevoegd. Heerenveen bleef het proberen, maar een nederlaag was niet meer af te wenden.