Megastunt in Engeland: Arsenal laat zich kloppen door het Everton van Dyche

Zaterdag, 4 februari 2023 om 15:25 • Wessel Antes • Laatste update: 15:48

Arsenal heeft zich zaterdag geblameerd door met 1-0 te verliezen van degradatiekandidaat Everton. De koploper van de Premier League slaagde er aanvallend gezien de gehele wedstrijd niet in om een vuist te maken, terwijl Everton zich onder de debuterende Sean Dyche strijdvaardig opstelde. James Tarkowski kroonde zich in de zestigste minuut tot matchwinner met een rake kopbal vanuit een hoekschop.

Arsenal-manager Mikel Arteta startte op Goodison Park met precies dezelfde elf namen als tijdens de gewonnen topper tegen Manchester United (3-2) op 22 januari. De drie winterse aanwinsten Leandro Trossard, Jakub Kiwior en Jorginho moesten dus genoegen nemen met een plek op de bank. Everton, dat het duel begon als gedeelde hekkensluiter van de Premier League, kocht deze winter geen nieuwe spelers. Dyche maakte daarentegen wel zijn debuut als manager van the Toffees als opvolger van Frank Lampard, die op maandag 23 januari zijn congé kreeg.

Everton speelde een verrassend dappere eerste helft tegen koploper Arsenal. De thuisploeg werd met name gevaarlijk vanuit standaardsituaties. Abdoulaye Doucouré slaagde er na een half uur spelen echter niet in om vogelvrij binnen te knikken. Ook spits Dominic Calvert-Lewin had zijn vizier tot tweemaal toe niet op scherp staan. Namens the Gunners hadden Eddie Nketiah en Bukayo Saka voor rust de kans om hun elftal op voorsprong te schieten. Nketiah schoot echter over het doel van Jordan Pickford, terwijl Saka zijn volley op de lijn gepareerd zag worden door Conor Coady.

Na de entree van Trossard en Jorginho als invallers was het juist Everton dat na een uur spelen de ban brak. Uit een goede hoekschop van Dwight McNeil was het Tarkowski die de bal achter Aaron Ramsdale wist te koppen: 1-0. Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard kon zich dat doelpunt aanrekenen, gezien de kinderlijk eenvoudige wijze waarop hij zich liet aftroeven door de Engelse mandekker. Even daarvoor miste de Noor een grote kans door een bal wild over te schieten.

Arsenal, dat zaterdag pas tegen de derde nederlaag van het Premier League-seizoen aanliep, kwam nog met een mager slotoffensief. Pickford wist zijn doel, met het nodige tijdrekken, echter vrij gemakkelijk schoon te houden. Dankzij de overwinning klimt Everton (voorlopig) naar de zeventiende plek in Engeland. Het gat tussen Arsenal en Manchester City bedraagt nog altijd vijf punten, terwijl beide grootmachten inmiddels twintig wedstrijden hebben gespeeld. Arteta zal alles behalve tevreden zijn over het slechte optreden van zijn elftal.