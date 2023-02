Isco kan naar Premier League; BILD weet waarom transfer naar Union misliep

Donderdag, 2 februari 2023 om 15:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:16

Everton mikt op de komst van Isco, schrijft The Times. De Spaanse spelmaker is nog altijd transfervrij nadat een overstap naar Union Berlin op het laatste moment in het water viel. Dat gebeurde, weet BILD, omdat Isco anderhalf miljoen euro aan extra premies eiste. Union zette daarop een streep door de overgang.

Isco werd maandag al medisch gekeurd door Union en niets leek een transfer nog in de weg te staan. Dinsdag trokken die Eisernen alsnog de stekker uit de deal. Olivier Ruhnert gaf bij monde van de club aan 'dat er grenzen waren overschreden door het kamp-Isco', en BILD weet nu wat de sportief directeur daarmee bedoelde. Isco zou bovenop de tekenpremie van anderhalf miljoen euro nóg eens anderhalf miljoen euro aan premie willen hebben voor het komende seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit was een eis die niet in het oorspronkelijke contract stond en niet in goede aarde viel bij Union. Isco is daarom nog altijd clubloos. Everton wil daarvan profiteren en met de technicus de o zo nodige creativiteit binnenhalen. The Toffees staan na twintig speelronden op de voorlaatste plaats in de Premier League en zijn met vijftien treffers op Wolverhampton Wanderers na (twaalf goals) de minst scorende ploeg. Op transfergebied ging er ook het nodige mis afgelopen maand: Everton liep de komst van onder meer Arnaut Danjuma, Olivier Giroud en Kamaldeen Sulemana mis, terwijl er met Anthony Gordon een smaakmaker vertrok.

Isco stond in de eerste helft van dit seizoen onder contract bij Sevilla, waar hij vastlag tot medio 2024. Die verbintenis liet de voormalig Golden Boy (2012) in december echter ontbinden. Reden daarvoor zouden het ontslag van trainer Julen Lopetegui en een ruzie met technisch directeur Monchi zijn geweest. In totaal kwam Isco negentien keer in actie voor Sevilla, waarin hij goed was voor één treffer en drie assists. Daarnaast speelde Isco in zijn carrière voor Valencia, Málaga en Real Madrid. Met die laatste club, waar hij uiteindelijk liefst negen seizoenen speelde, veroverde hij onder meer vijf keer de Champions League.