Dallinga en Van den Boomen trefzeker; Ounahi schittert bij debuut Marseille

Woensdag, 1 februari 2023 om 21:30 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:25

Toulouse heeft woensdagavond mede door doelpunten van Thijs Dallinga en Branco van den Boomen drie punten bijgeschreven in de Ligue 1. De club uit Zuid-Frankrijk won in eigen huis met 4-1 van Troyes. De 1-1 werd gemaakt door Thijs Dallinga, terwijl Branco van den Boomen uit een strafschop de voor de 3-1 zorgde. Door de zege klimt Toulouse naar de negende plek in de Ligue 1. Tegelijkertijd was de van FCO Angers overgekomen Azzedine Ounahi direct trefzeker bij zijn debuut voor Olympique Marseille, dat met 0-2 won van Nantes.

Bij de thuisclub stond, behalve Dallinga en Van den Boomen, nóg een Nederlander in de basis: Stijn Spierings. Voormalig AZ’er Zakaria Aboukhlal begon op de bank. Het duel begon enigszins teleurstellend voor Toulouse, want na tien minuten kreeg het een strafschop tegen. Die werd benut door Mama Samba Baldé: 0-1. Lang kon Troyes echter niet genieten van de voorsprong, want na iets meer dan een kwartier spelen tekende Dallinga voor de gelijkmaker. Na een een-twee tussen Brecht Dejaegere en Van den Boomen zette laatstgenoemde voor, waarna Dallinga de bal kon binnentikken.

Nog voor rust had Toulouse de voorsprong te pakken, en opnieuw was Van den Boomen de aangever. Een corner van hem werd nog vóór de eerste paal knap tot assist gepromoveerd door Farès Chaïbi. In de tweede helft kwam Van den Boomen zelf ook op het scoreformulier te staan, door een penalty te benutten die was toegekend na een overtreding van Yoann Salmier op Spierings. Vlak voor tijd bepaalde invaller Ado Onaiwu de eindstand met zijn eerste goal in de Ligue 1: 4-1.

Nantes - Olympique Marseille 0-2

Ounahi moest geduldig op zijn beurt wachten, want de kersverse aanwinst van Marseille kwam een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd pas binnen de lijnen voor Alexis Sánchez. Op het moment van de entree van de Marokkaans international genoot Marseille al een 0-1 voorsprong: na een klein uur spelen had João Victor de bal achter eigen doelman Alban Lafont gewerkt. In de 92ste minuut bepaalde Ounahi op zeer fraaie wijze de eindstand. Jonathan Clauss stak de bal met buitenkant voet richting Ounahi, die Nantes-verdediger Andrei Girotto meermaals uitkapte en vervolgens in de linkerbenedenhoek raak schoot: 0-2. Het was de negende keer op rij dat Marseille ongeslagen bleef in de Ligue 1 (zeven winst, twee gelijkspel).

ENZO 120

OUNAHI El Muchacho 10



Une étoile est née ?????? pic.twitter.com/XIihDXmTff — Hamza Hachlaf (@M_Hamza_Hachlaf) February 1, 2023