João Cancelo debuteert direct in basis; Daley Blind zit met gebakken peren

Woensdag, 1 februari 2023 om 19:40 • Davey de Laat • Laatste update: 20:01

Bayern München heeft de opstelling bekendgemaakt voor de achtste finalewedstrijd van de DFB-Pokal tegen FSV Mainz 05. Waar lokale media de verwachting uitspraken dat Daley Blind 'eindelijk' zijn officiële debuut zou gaan maken, kiest Julian Nagelsmann voor João Cancelo als linksback. De Portugees werd een dag geleden op huurbasis overgenomen van Manchester City. Het duel in de Mewa Arena begint om 20.45 uur.

Matthijs de Ligt is de enige Nederlander die aan de aftrap verschijnt. Ryan Gravenberch neemt plaats op de bank, waar dus ook Blind zit. Bayern leed in de eerste drie competitiewedstrijden van 2023 puntenverlies. Tegen RB Leipzig, 1. FC Köln en Eintracht Frankfurt kwam de Beierse formatie niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de voorsprong op Union Berlin nog maar één punt bedraagt.

De club uit München wil in het nationale bekertoernooi ook weer succes boeken. De laatste keer dat Bayern de DFB-Pokal won was in 2020. Sven Ulreich lijkt zijn plek als 'bekerdoelman' kwijt, want de van Borussia Mönchengladbach overgekomen Yann Sommer staat onder de lat. De opties voor Nagelsmann zijn beperkt door blessures van Leon Goretzka, Noussair Mazraoui, Manuel Neuer, Lucas Hernández, Sadio Mané en Bounna Sarr.

Opstelling FSV Mainz 05: Dahmen; Hanche-Olsen, Fernandes, Caci; Widmer, Barkok, Stach, Martín; Barreiro, Ajorque, Kohr.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Müller, Musiala; Sané, Choupo-Moting, Coman.