Belgische bond hakt knoop door en gaat bondscoach snel presenteren

Dinsdag, 31 januari 2023 om 15:45 • Wessel Antes

België gaat Domenico Tedesco op korte termijn presenteren als bondscoach, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische voetbalbond verkiest de 37-jarige Duitser daarmee boven Peter Bosz, die samen met Tedesco was overgebleven als laatste kandidaten voor de functie. Tedesco zal tot en met het WK van 2026 aan het roer staan bij de Rode Duivels en heeft naar verluidt al ingestemd met het contract.

Volgens de Belgische krant is de deal maandag voltooid, toen de top van de KBVB naar Duitsland afreisde om de laatste plooien glad te strijken. Tedesco volgt bij België Roberto Martínez op, die na het teleurstellend verlopen WK afscheid nam. De Spanjaard was maar liefst zes jaar bondscoach van België en leidde het land naar de derde plaats op het WK in 2018. Tedesco moet met de nieuwe generatie voor successen zorgen. Hij staat bekend als een trainer die datagericht te werk gaat en staat voor energiek voetbal.

Bosz en Tedesco kregen in de laatste fase van de Belgische zoektocht de voorkeur boven een aantal grote namen. Eerder deze maand lekten in de Belgische media al de namen uit van Joachim Löw, Mauricio Pochettino en André Villas-Boas. Bosz werd vooral gezien als een back-upoptie voor het geval dat een akkoord met Tedesco uit zou blijven. Volgens de berichtgeving waren er namelijk meerdere clubteams, waaronder OGC Nice, die graag in zee wilden gaan met de Duitser.

Tedesco heeft zelf nooit op profniveau gevoetbald, maar hij heeft een goede staat van dienst opgebouwd bij onder meer RB Leipzig. Bij die Roten Bullen werd hij de opvolger van Jesse Marsch en legde hij beslag op de DFB Pokal. In de Bundesliga was een vierde eindklassering de beste prestatie met Leipzig. In september 2022 werd hij weggestuurd bij de club wegens tegenvallende resultaten.