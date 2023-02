Florian Grillitsch weigert op allerlaatste moment aanbieding uit Franse top

Dinsdag, 31 januari 2023 om 11:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:25

Florian Grillitsch heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een aanbieding van Olympique Lyon geweigerd. Dat meldt Voetbal International. De Oostenrijker wil voor zijn kans gaan bij Ajax en minimaal het seizoen afmaken in Amsterdam. Er bestaat zelfs nog een kans op een langer verblijf, als Ajax besluit zijn aflopende verbintenis te verlengen.

Alfred Schreuder haalde met Grillitsch afgelopen zomer een oude bekende in huis. De twee kennen elkaar nog van hun tijd bij TSG Hoffenheim, waar het contract van de middenvelder medio 2022 afliep. Het huwelijk met Ajax bleek vooralsnog geen succes. Grillitsch kampt al een tijdlang met kleine blessures, waardoor hij nog slechts vijf competitieduels in actie kwam. Eén keer mocht hij in de basis beginnen, tegen Go Ahead Eagles, in oktober vorig jaar.

Grillitsch speelde zijn laatste duel op 12 november, maar is inmiddels weer bijna fit. Hij is vastberaden nog zijn waarde te tonen in Amsterdam en heeft daarom bedankt voor de aanbieding uit Lyon. Les Gones waren bereid twee miljoen euro te betalen, dat door bonussen nog op kon lopen naar drie miljoen. Grillitsch zou daarmee de tweede Eredivisie-speler worden die deze zomer naar het Groupama Stadium verkaste: Amin Sarr kwam al voor maximaal 12 miljoen euro over van sc Heerenveen.

Mocht Grillitsch Ajax alsnog overtuigen de komende maanden, is een langer verblijf niet uitgesloten. De Amsterdammers hebben de optie zijn contract met twee jaar te verlengen. Grillitsch kwam naast Ajax en Hoffenheim ook nog uit voor Werder Bremen en het Oostenrijkse St. Pölten. Hij speelde tot dusver 35 interlands voor het nationale team van zijn land.