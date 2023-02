Het wonderkind (17) van Bayern München dat niet ‘de nieuwe Zlatan’ is

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige middenvelder Arijon Ibrahimovic, die furore maakt bij Bayern München en liever niet wil worden vergeleken met zijn beroemde naamgenoot. De grootmacht ziet voldoende toekomst in hem, want eerder deze maand werd zijn contract verlengd tot medio 2025.

De nog piepjonge en aanvallend ingestelde middenvelder wordt gezien als een van de grootste talenten in Duitsland en zijn ultieme doel is het halen van het eerste elftal van Bayern. Of het nou komt door het vanaf zeer jonge leeftijd ontwikkelen van eigen jeugd of het op het juiste moment kopen van tieners die klaar zijn voor het grote werk, Bayern heeft de lat in de afgelopen jaren heel hoog gelegd wat betreft het voor de leeuwen gooien van jeugdspelers. Spelers als Jamal Musiala, Mathys Tel en Paul Wanner hebben in de afgelopen drie seizoenen allemaal een plaatsje veroverd in de illustere geschiedenis van Bayern als jongste speler of doelpuntenmaker ooit. En de verwachting is dat in de komende jaren nog meer talenten hun stempel op de hoofdmacht zullen drukken.

Ibrahimovic is zeker een van de spelers om in de nabije toekomst naar uit te kijken. Hij is al enkele jaren een van de grote smaakmakers in het Duitse jeugdvoetbal en er wordt al volop gesproken over zijn doorbraak op het hoogste niveau. Het grote Bayern-talent, geboren in Duitsland, is overigens geen familie van Zlatan Ibrahimovic, al liggen zijn roots net als de spits van AC Milan elders. Zijn ouders komen namelijk uit Kosovo. De jonge Ibrahimovic doorliep de jeugdopleidingen van Greuther Fürth en 1. FC Nürnberg voordat Bayern hem in 2018 op twaalfjarig leeftijd binnenhaalde. Hij was al snel veel te goed voor zijn leeftijdsgenoten, waardoor werd besloten om hem te testen tegen spelers die twee of drie jaar ouder waren. Het was dan ook niet gek dat hij in 2021 op vijftienjarige leeftijd debuteerde in het Onder 19-elftal van Bayern. Ibrahimovic sloot het seizoen af met zeven goals en veertien assists in 25 duels.

Al heel jong bij het eerste elftal

Bij fans van Bayern en het Duitse jeugdvoetbal was Ibrahimovic natuurlijk al bekend. Maar het grote publiek kreeg hem pas in de gaten in januari 2022, toen hij samen met de toen eveneens zestienjarige Wanner een trainingskamp in Spanje verliet om aan te sluiten bij het A-elftal van Bayern. Het team van Julian Nagelsmann kende een golf aan coronabesmettingen, waardoor de jeugdspelers meer dan welkom waren. De trainer kende Ibrahimovic overigens al van de trainingen in de voorbereiding op het seizoen. Dat resulteerde destijds in een plaats op de bank tegen Borussia Mönchengladbach. Maar in tegenstelling tot Wanner, die vorig jaar oktober met zestien jaar en 293 dagen de jongste speler ooit van Bayern was die debuteerde, kreeg Ibrahimovic geen speeltijd. Zijn plek in de wedstrijdselectie zegt echter wel een hoop over zijn status in de Allianz Arena.

De hongerige Ibrahimovic wacht dus nog steeds op een kans van Nagelsmann. Ondertussen laat hij al enige tijd zien helemaal klaar te zijn voor de zo gewenste doorbraak bij der Rekordmeister. Deze jaargang staat de teller op dertien doelpunten en zes assists in zestien wedstrijden namens Bayern Onder 19. Met tien treffers is hij zelfs de huidige topscorer in de regionale competitie, en dat als de op twee na jongste speler van het beloftenelftal. Het resulteerde in een debuut voor het reserveteam van Bayern, uitkomend op het vierde niveau in Duitsland. Daarnaast luisterde Ibrahimovic zijn vuurdoop in Duitsland Onder 18 op met een doelpunt tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië.

Ibrahimovic wacht nog steeds op een kans van Nagelsmann

Belangrijkste wapens

Ibrahimovic is vooral een aanvallende middenvelder, al kan hij ook zeker op de flanken uit de voeten. Zijn opdracht is dan om vanaf de zijkant het strafschopgebied in te trekken. Zijn grootste kwaliteit is zijn balcontrole, met de dribbel als zo'n beetje zijn grootste handelsmerk. Gezien zijn vele doelpunten is ook zijn schotkracht opvallend te noemen. Verdedigers hebben altijd de grootste moeite met zijn loopacties richting de zestien. Holger Seitz, directeur van de academie van Bayern, geeft tegenover GOAL en SPOX hoog op over Ibrahimovic. "Het is een speler die op instinct voetbalt. Het is een geweldige technicus die het spel heel goed kan lezen. Hij heeft vaak maar een balcontact nodig en kan ontzettend snel denken en beslissen. Ibrahimovic is heel dynamisch en zijn schoten op doel zijn fabelachtig."

Ibrahimovic moet zich net als het grootste deel van de jonge spelers nog verder ontwikkelen op fysiek gebied, om zo die laatste stap naar de absolute top te kunnen zetten. Maar afgezien daarvan is het in aanvallend opzicht een behoorlijk complete nummer 10. Seitz benadrukt dat Ibrahimovic zich nog kan verbeteren op verdedigend vlak. "Er is zeker ruimte voor verbetering in de omschakeling, als de tegenstander een aanval opzet." Ondertussen is de ster van Ibrahimovic rijzende en zijn er zelfs al meermaals vergelijkingen getrokken met Leon Goretzka en Thomas Muller. Al wordt in dat kader meer gekeken naar zijn positie dan naar zijn manier van spelen.

Spelen als Foden en Rooney

Met zijn 1.76 meter is Ibrahimovic veel kleiner dan Goretzka (1.89 meter) en Muller (1.83). Hij gebruikt dat lagere zwaartepunt echter bijzonder goed, een beetje zoals Phil Foden of een jonge Wayne Rooney hun lichaam gebruiken en gebruikten om handig langs tegenstanders te manoeuvreren. De vergelijking met de grote Ibrahimovic komt uiteraard ook heel vaak om de hoek kijken, ook al zijn het twee totaal verschillende spelers. Het is echter wel zo dat Arijon Ibrahimovic de legendarische Zweed als een van zijn grote voetbalidolen ziet.

De in december zeventien geworden Ibrahimovic is bijzonder ambitieus en volledig gefocust op een snelle doorbraak op topniveau. Het is desondanks heel lastig om een plekje te veroveren in de selectie van Nagelsmann. In dat kader heeft Bayern zijn strategie enigszins gewijzigd door jonge spelers uit te lenen, om zo ervaring te kunnen opdoen op het hoogste niveau. Het uitlenen van spelers heeft de voorkeur boven het maken van speelminuten op het vierde Duitse niveau. Enkele maanden geleden doken verhalen op dat Ibrahimovic bereid is om Bayern te verlaten, mocht zijn kans in het eerste elftal uitblijven. Red Bull Salzburg rook gelijk zijn kans, maar voorlopig wil Bayern geen afscheid nemen van een van de parels uit de jeugdopleiding.