‘Als die dames dat acceptabel vinden, dan kan Overmars terugkeren bij Ajax’

Zondag, 29 januari 2023 om 12:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:01

Keje Molenaar is niet benaderd voor een technische functie bij Ajax, zo benadrukt de advocaat zondag in Goedemorgen Eredivisie. De voormalig speler en lid van de spelersraad van de Amsterdamse club werd hiernaar gevraagd door Hans Kraay junior. Molenaar erkent wel dat het geen ideale situatie is dat algemeen directeur Edwin van der Sar al enige tijd ook de taken van de directeur voetbalzaken op zich neemt.

Kraay oppert zondag bij ESPN dat Molenaar afgelopen week contact heeft gehad met het kwakkelende Ajax. "Nee hoor", luidt zijn duidelijke antwoord. "Ik heb niet met Ajax gesproken. Ik kreeg wel via via allemaal op- en aanmerkingen en hints. Maar ik heb niet rechtstreeks contact gehad met Ajax." Kraay wil vervolgens van Molenaar weten of hij te horen heeft gekregen of de clubleiding in Amsterdam denkt aan de invulling van 'een belangrijke functie'.

"Ja, dat hoor ik. Maar ik ben nooit rechtstreeks door Ajax benaderd", herhaalt Molenaar nog maar eens. Kraay is toch benieuwd naar de reactie van de oud-speler, mocht Ajax daadwerkelijk bij hem aankloppen in de komende weken. "Ik ga toetreden tot het bestuur van FC Volendam, daar treden per 1 februari twee bestuursleden terug." De in Volendam geboren Molenaar zal bij de laagvlieger uit de Eredivisie als vice-voorzitter gaan fungeren.

Molenaar was afgelopen week nog zeer kritisch op de manier van werken van Ajax. "In de raad van commissarissen zitten allemaal boekhouders, accountants en weet ik veel wat het allemaal zijn. Er zit he-le-maal niemand met een voetbalvisie", zo klonk het in gesprek met de NOS. Bij Goedemorgen Eredivisie spreekt hij de wens uit dat er twee tot drie mensen met een voetbalverleden toetreden tot de RvC. De huidige RvC bestaat uit Annette Mosman, Georgette Schlick, Cees van Oevelen, Peter Mensing en Leen Meijaard. Adrie Koster is adviseur van de RvC op het gebied van voetbaltechnische zaken.

Overmars

In de visie van Molenaar is er overigens niets mis met een eventuele toekomstige terugkeer van Marc Overmars bij Ajax. De directeur voetbalzaken, nu werkzaam voor Royal Antwerp, stapte bijna een jaar geleden op vanwege het sturen van dickpics naar vrouwelijke collega's. "In mijn optiek wel. Als ik kijk naar de ophef die er is geweest. Er is een onderzoek gestart, dat weten we niet eens, want de resultaten daarvan hebben we niet eens gezien. Er is geen aangifte tegen Marc Overmars gedaan, dus hij wordt ook strafrechtelijk niet vervolgd. Ja, er zijn wat dingen gebeurd. Maar als je nu alles op de keper beschouwd, of het niet zo kan zijn dat hij weer terug kan keren." Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn sinds het vertrek van Overmars verantwoordelijk voor het technisch beleid.

"Als je dat overlegt met al die dames binnen die organisatie die hij verkeerd bejegend heeft, en zij vinden dat acceptabel", benadrukt Molenaar wel. "Op termijn kan hij dan terugkeren en dat hoop ik eigenlijk ook. Want ik vind Marc gewoon een uitstekende technisch directeur." De jurist snapt dat een eventuele terugkeer van Overmars tot de nodige verbaasde reacties kan leiden van de buitenwereld. "Maar daar ga je dan met elkaar over spreken." Molenaar denkt dat Ajax Overmars vorig jaar te snel de deur heeft gewezen.

"Op het moment dat er signalen binnenkomen, dien je als werkgever te onderzoeken wat er is gebeurd en dien je met de werknemers overleg te voeren. Kan je nog doorgaan met elkaar? Die vraag is nooit expliciet aan de werkvloer gesteld", aldus Molenaar. 'Marc heeft het boetekleed aangetrokken en ik denk dat als ze Marc op non-actief hadden gezet, en een grondig onderzoek hadden ingesteld, het misschien zo had kunnen zijn dat Marc terug had kunnen keren. Wel met toestemming van de werkvloer, uiteraard. Ik vind dat het allemaal te snel is gegaan, want Marc is meteen ontslagen. En dat onderzoek heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden."