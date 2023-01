Inter en Dumfries komen schitterende tegengoal dankzij Martínez te boven

Zaterdag, 28 januari 2023 om 19:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:57

Internazionale heeft zaterdagavond een benauwde zege geboekt in de Serie A. David Okereke schoot hekkensluiter Cremonese op prachtige wijze op voorsprong, maar Lautaro Martínez maakte de vroege achterstand met twee treffers ongedaan: 1-2. Door de overwinning komt Inter op tien punten van koploper Napoli, dat het verschil zondag weer kan vergroten tegen AS Roma.

Bij de bezoekers kon Denzel Dumfries eindelijk weer eens rekenen op een basisplaats. Trainer Simone Inzaghi hield de rechtsback de afgelopen drie duels nog negentig minuten op de bank. Het bekerduel met Parma (2-1 winst) was tot zaterdagavond de enige wedstrijd dit kalenderjaar waarin Dumfries in de basis mocht beginnen. Stefan de Vrij moest tegen Cremonese wel genoegen nemen met een reserverol.

???? ???? ?????????????? ?????? ?????? ???????? ?? David Okereke schoot Cremonese hier zojuist mee op voorsprong tegen Inter ??#ZiggoSport #SerieA #CremoneseInter pic.twitter.com/t6024V6pP0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2023

Inter kwam na elf minuten verrassend op achterstand tegen de hekkensluiter van de Serie A. Okereke kreeg de kans om vanaf een meter of achttien uit te halen en schoot op schitterende wijze via de onderkant van de lat in de rechterbovenhoek: 1-0. Lang kon Cremonese alleen niet van de voorsprong genieten, want Martínez bracht de stand na ruim twintig minuten weer in evenwicht. Edin Dzeko nam een hoekschop van Hakan Calhanoglu in één keer op de slof, waarna de Argentijnse aanvaller alert reageerde door de rebound binnen te werken: 1-1.

De thuisploeg kwam in het eerste bedrijf amper in de buurt van het doel van André Onana. Toch wist Marco Benassi de sluitpost ook bijna met een schitterende doelpoging te passeren. De middenvelder probeerde het van dichtbij met een bal achter zijn standbeen, maar zag Onana vervolgens op de goede plek staan. Marco Carnesecchi wist zich aan de overkant te onderscheiden met sterke reddingen op inzetten van Martínez en Federico Dimarco. Halverwege de tweede helft was hij echter kansloos op een van richting veranderd schot schot van Martínez. Via verdediger Johan Vásquez viel de bal binnen: 1-2.

Opnieuw Lautaro Martínez ?? Inter dankt de Argentijn voor de 2-1 voorsprong bij Cremonese ??#ZiggoSport #SerieA #CremoneseInter pic.twitter.com/aFCCrgCDoJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2023