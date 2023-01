Veerman en De Jong keren terug in de basis; Fábio Silva start als wissel

Zaterdag, 28 januari 2023 om 15:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:52

De opstelling van PSV voor het duel met Go Ahead Eagles is bekend. Ruud van Nistelrooij kiest voor Joey Veerman op het middenveld naast Ibrahim Sangaré en Guus Til. Anwar El Ghazi is de rechtsbuiten van dienst naast de teruggekeerde Luuk de Jong en Xavi Simons. Aanwinst Fábio Silva begint op de bank.

Van Nistelrooij zei vrijdag dat Silva fit genoeg is om de hele wedstrijd te kunnen spelen, maar de aanvaller moet het zaterdag dus doen met een plek op de bank. Toen hintte de oefenmeester ook op een andere positie dan die van spits, waar De Jong in principe de aangewezen man is. Laatstgenoemde keert direct terug in de basis na een lichte hoofdblessure. Hij wordt geflankeerd door El Ghazi en Simons.

Op het middenveld keert Veerman terug in de basis. De Volendammer begon drie wedstrijden op rij op de bank, maar start tegen Go Ahead Eagles dus weer vanaf de aftrap. Dat gaat ten koste van Érick Gutiérrez. Til behoudt zijn basisplaats. De defensie wordt gevormd door (v.l.n.r.) Phillipp Mwene, Armando Obispo, Jarrad Branthwaite en Jordan Teze. Walter Benítez is zoals gewoonlijk de doelman van dienst.

Er is maar één scenario voldoende voor de mannen van Van Nistelrooij, en dat is winst. PSV staat momenteel zes punten achter op koploper Feyenoord en won sinds de jaarwisseling maar twee van de gespeelde vijf wedstrijden. Go Ahead zag op zijn beurt woensdag een einde komen aan een reeks van elf wedstrijden zonder nederlaag. AZ vertrok met 1-4 in De Adelaarshorst en Kowet zal zich willen herstellen tegen de kwakkelende Eindhovenaren. Het duel is te zien op ESPN 1 en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mwene; Sangaré, Til; Veerman; El Ghazi, De Jong, Simons

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Fontan, Nauber, Idzes, Deijl; Tekie, Llansana, Willumsson, Edvardsen; Fernandes, Stokkers