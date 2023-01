Sneijder fel na opmerking Genee: ‘Geen open sollicitatie richting Koeman’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 21:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:24

Wesley Sneijder brengt vrijdagavond in Veronica Offside enkele nuances aan. De recordinternational (134 caps) zei afgelopen week bij Radio 538 dat hij graag onder Ronald Koeman bij het Nederlands elftal zou willen werken. Sneijder sprak de nieuwe bondscoach van Oranje rondom de loting voor halve finales van de Nations League op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon.

Sneijder zou graag binnen het profvoetbal aan de slag gaan als trainer. Toen hij stopte als international gaf Koeman aan dat hij zijn pupil best zou willen helpen met zijn ambities als trainer, maar uiteindelijk kwam het er niet van. "Of ik dit keer iets ga doen? Dat hebben we niet besproken, maar het is duidelijk dat ik richting het trainingscircuit wil", zei Sneijder donderdag in het radiointerview. "Hoe we dat gaan doen, of ik dat wel of niet met Koeman ga doen... Ik ga me daar de komende tijd wel op richten. Of ik het ambieer? Zeker weten. Het is het mooiste wat er is, om bij de nationale ploeg te lopen. Helemaal met een leermeester als Ronald Koeman.” Hoewel de uitspraken van Sneijder klinken als open sollicitatie, zoals ook Voetbalzone kopte, is het dat volgens de oud-middenvelder absoluut niet.

Ook Wilfred Genee gebruikt de term 'open sollicitatie' in zijn vraag aan Sneijder. "Nee, dat is niet waar. Dan heb jij niet geluisterd", countert de analist direct. "Dat zijn weer dingen. Kijk, iedereen die dat interview gehoord heeft, die heeft gehoord wat ik hier ook aan tafel heb gezegd. Dat is dat ik een trainerschap ambieer. Dus dat is niet een open sollicitatie geweest richting Koeman. Alleen komt dat weer terug in alle stukken en zie je als kop staan: 'Sneijder solliciteert naar plek bij Koeman'. Dat is totaal niet aan de orde geweest."

"En dat zijn wel dingen, zoals Steven Berghuis ook aanhaalde. Dat er dingen geroepen worden en anders vertaald worden. Dat is levensgevaarlijk. In mijn geval niet, want wat kan mij het schelen over die open sollicitatie", haalt Sneijder zijn schouders op. "Maar wel in zo'n geval van Berghuis. Clickbaits zijn leuk, maar zet dan wel het juiste erboven", geeft de voormalig Oranje-speler mee aan de diverse media in Nederland. Sneijder had naar eigen zeggen 'een goed gesprek' met Koeman, maar wil daar verder weinig over kwijt.