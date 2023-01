Sneijder solliciteert openlijk naar functie onder Koeman bij Oranje

Donderdag, 26 januari 2023 om 11:23 • Wessel Antes

Wesley Sneijder wil zich de komende tijd richten op een carrière binnen het trainersvak. De recordinternational van Oranje verzorgde woensdag in Nyon de loting van de Nations League en koppelde Nederland in de halve finale aan Kroatië. In Zwitserland sprak Sneijder onder meer met bondscoach Ronald Koeman, onder wie hij graag zou werken bij Oranje, zo liet hij woensdagavond los bij Radio 538.

Sneijder zwaaide in 2019 af als profvoetballer, maar is nog altijd op zoek naar wat hij wil gaan doen. Inmiddels is de 134-voudig ex-international vaste tafelgast bij Veronica Offside, maar hij zou graag binnen het profvoetbal aan de slag gaan als trainer. Toen Sneijder stopte als international gaf Koeman aan dat hij zijn pupil best zou willen helpen met zijn ambities als trainer, maar uiteindelijk kwam het er niet van. “Of ik dit keer iets ga doen? Dat hebben we niet besproken, maar het is duidelijk dat ik richting het trainingscircuit wil.”

“Hoe we dat gaan doen, of ik dat wel of niet met Koeman ga doen... Ik ga me daar de komende tijd wel op richten”, aldus Sneijder, die vervolgens een open sollicitatie doet. “Of ik het ambieer? Zeker weten. Het is het mooiste wat er is, om bij de nationale ploeg te lopen. Helemaal met een leermeester als Ronald Koeman.” In Nyon sprak Sneijder ook met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin om te kijken of er een traject op maat te volgen is.

Dick Advocaat gaf maandag in Veronica Offside alvast aan dat hij toekomst ziet in Sneijder. “Of ik een coach in Wesley zie? Ja, helemaal. Ik denk echt dat hij een goede manager zou zijn. In Engeland zou hij het geweldig kunnen doen. Daar kun je je staf meenemen en Wesley weet echt wel wat zijn kwaliteiten zijn. De hele wereld kent hem, hij spreekt zijn talen, hij kent de wereld én hij is recordinternational van Oranje. Dat is nogal wat. Ik geloof er heilig in dat hij het goed zou kunnen doen in Engeland, ook omdat hij echt een uitgesproken mening heeft. Het is, in de goede zin van het woord, ook een spel met mensen. Daar is hij goed in.”