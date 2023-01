Gefrustreerde Suslov zoekt in spelerstunnel confrontatie met Van Kaam

Vrijdag, 27 januari 2023 om 09:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:45

Tomás Suslov heeft voor verbazing gezorgd door na FC Groningen - SC Cambuur (0-1) de confrontatie te zoeken met Daniël van Kaam. Laatstgenoemde, voormalig speler van de Trots van het Noorden, bezorgde de Leeuwarders een zwaarbevochten driepunter en drukte zijn oude club daarmee dieper in de malaise. Dat de middenvelder van Cambuur het middelpunt van de feestvreugde was, ging er bij Suslov moeilijk in.

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe Van Kaam een flinke duw krijgt van Suslov als hij na afloop van de wedstrijd samen met doelman Robbin Ruiter door de catacomben loopt. De middenvelder van Cambuur loopt stoïcijns door en lijkt zich niets van het handgemeen aan te trekken. Volgens Voetbal International-verslaggever Reon Boeringa dacht Van Kaam dat het om een boze fan ging. "Hij keek verbaasd op bij het zien van de beelden", voegt de clubwatcher eraan toe.

Zelf reageerde Van Kaam bij Omrop Fryslân. "Ik denk niet dat het negatief is hoor, want ik kon persoonlijk wel goed met Suslov", aldus de middenvelder, die vervolgens een kanttekening plaatst. "Of hij zat ook helemaal in de wedstrijd. Van mij mag het, wij hebben gewonnen. Het boeit me niet, eigenlijk." Bij OOG TV werd Van Kaam eveneens gevraagd naar het voorval. "Ik weet hoe hij is, hij is best wel overdreven daarin. Ik had het helemaal niet gemerkt. Blijkbaar ben ik geduwd. Ik vind dat ik gewoon mag juichen als ik scoor."

Van Kaam speelde tussen 2011 en 2018 in de jeugdopleiding van FC Groningen, waar hij tevens zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Tot vorig jaar kwam hij zeventig keer in actie voor de huidige hekkensluiter van de Eredivisie. Toen bleek dat Frank Wormuth geen prominente rol voor hem zag weggelegd, maakte Van Kaam zijn vertrekwens bekend. De inmiddels ontslagen Duitser zette zijn pupil daarop uit de selectie, waarna Van Kaam naar Cambuur vertrok. Met de Leeuwarders wipte hij donderdag door een 0-1 zege over zijn voormalige werkgever heen.