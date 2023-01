Ajax reikt oude bekende Danny Hoesen (32) de helpende hand toe

Donderdag, 26 januari 2023 om 13:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:27

Danny Hoesen traint de komende tijd mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden, weet Voetbal International. De voormalig spits van de Amsterdammers zit zonder club nadat zijn contract bij het Amerikaanse Austin FC niet werd verlengd. Hoesen sluit aan bij het beloftenteam van Ajax, waar hij van John Heitinga de kans heeft gekregen om fit te blijven in afwachting van een nieuwe werkgever.

Hoesen is geen onbekende van Ajax. De aanvaller tekende in de zomer van 2012 een driejarig contract bij de Amsterdammers. Hij maakte zijn debuut in het Champions League-duel met Real Madrid, maar onomstreden werd hij nooit. Hoesen kwam zowel uit voor het beloftenteam als de hoofdmacht, met als hoogtepunt zijn doelpunt tegen Barcelona in de Champions League. Anderhalf jaar na zijn komst werd hij verhuurd aan PAOK Saloniki, om in mei 2014 verkocht te worden aan FC Groningen.

Namens de hoofdmacht van Ajax kwam Hoesen tot 44 officiële wedstrijden, waarin hij dertien keer trefzeker was en zes keer als aangever fungeerde. In het seizoen 2012/13 won hij met Ajax de landstitel. De club heeft nog geen melding gemaakt van zijn komst. Naast Ajax en FC Groningen kwam Hoesen in Nederland uit voor Fortuna Sittard. Ook droeg hij de shirts van Fulham, HJK Helsinki, SJ Earthquakes en Austin FC. Namens Jong Oranje kwam hij tot drie interlands. Daarin wist hij twee keer te scoren.

Ajax is niet de enige club die voormalig spelers onder zijn hoede neemt deze winterperiode. Bij Feyenoord trainen Kenneth Vermeer en Nick Marsman mee. Vermeer is clubloos, Marsman houdt zijn conditie op peil in afwachting van het nieuwe MLS-seizoen. De reguliere competitie in Amerika loopt van maart tot half oktober, waardoor Marsman van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om tijdelijk terug te keren in Nederland.