Ten Hag heeft Casemiro terug en kiest ook in de EFL Cup voor Weghorst

Woensdag, 25 januari 2023 om 19:56 • Wessel Antes • Laatste update: 21:04

Wout Weghorst staat woensdagavond voor de derde wedstrijd op rij in de basis bij Manchester United, zo blijkt uit de opstelling die manager Erik ten Hag zojuist bekend heeft gemaakt. Tijdens de heenwedstrijd van het tweeluik met Nottingham Forest keert sleutelspeler Casemiro terug in de basis, terwijl ook voormalig Ajacieden Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Antony starten namens the Red Devils. Ook Tyrell Malacia mag door een blessure bij Luke Shaw starten tijdens deze eerste halve finale van de EFL Cup.

Ten Hag kiest ‘gewoon’ voor een sterke basiself in City Ground. Na het teleurstellende puntverlies in de competitie tegen Crystal Palace (1-1) en koploper Arsenal (3-2 nederlaag) moet er woensdag in de EFL Cup weer gewonnen worden. Onder de lat staat David de Gea, terwijl de achterhoede wordt gevormd door Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Martínez en Malacia.

Op het middenveld vormt Eriksen een controlerend blok met Casemiro, die de wedstrijd tegen Arsenal moest missen vanwege een schorsing. Zijn terugkeer gaat ten koste van een basisplek voor Scott McTominay. Bruno Fernandes is de meest creatieve middenvelder en staat op 10, geflankeerd door Antony en Marcus Rashford. Weghorst mag opnieuw aantreden als centrumspits van United.

Dat betekent de derde basisplaats op rij voor de in Borne geboren goaltjesdief. Weghorst gaat in Nottingham op zoek naar zijn eerste doelpunt als Red Devil. Bij de thuisploeg is de wedstrijd tegen United een bijzonder weerzien voor Jesse Lingard. De dertigjarige Engelsman speelde 232 officiële duels voor the Mancunians, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 21 assists. De heenwedstrijd van deze halve finale om de EFL Cup begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te streamen op Viaplay.

Opstelling Nottingham Forest: Hennessey; Aurier, Worrall, McKenna, Lodi; Freuler, Danilo; Gibbs-White, Scarpa; Johnson, Surridge.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Martinez, Malacia; Eriksen, Casemiro, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford.