Ten Hag wil vertrek naar PSG voorkomen en voert charmeoffensief

Woensdag, 25 januari 2023 om 08:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:04

Erik ten Hag heeft er bij Marcus Rashford op aangedrongen om zijn contract te verlengen bij Manchester United. De aanvaller ligt nog tot volgend jaar zomer vast op Old Trafford, maar wordt begeerd door Paris Saint-Germain. Ten Hag wil een vertrek koste wat kost voorkomen en heeft toegezegd dat hij een team rond de Engels international wil bouwen om van United de beste club ter wereld te maken. Het charmeoffensief moet leiden tot een hernieuwde samenwerking.

Sinds zijn terugkeer van het WK heeft Rashford negen keer gescoord in evenzoveel wedstrijden. De aanvaller is onder Ten Hag volledig opgebloeid en maakt een belangrijk onderdeel uit van het aanvalsspel van the Mancunians. Er is Ten Hag dan ook veel aan gelegen om de 51-voudig international langer binnenboord te houden. De club lichtte eerder al een optie in zijn contract om de verbintenis met een jaar te verlengen. Rashford behoort met zijn weeksalaris van 225.000 euro tot een van de grootverdieners bij United.

Ten Hag heeft Rashford in het gesprek duidelijk gemaakt dat de manier waarop United speelt het beste in hem naar boven heeft gehaald. "United is zijn club. Hij wordt beter en dat heeft hij aan zichzelf te danken, want hij geeft altijd honderd procent energie", aldus Ten Hag. "Ik denk dat hij ook in dit team zijn kwaliteiten kan brengen. Dit team is zo samengesteld dat zijn kwaliteiten optimaal naar voren komen en ik denk dat hij dat weet. Hij is absoluut belangrijk voor ons en als we het gewenste succes willen behalen, hebben we hem nodig."

Woensdagavond neemt United het in de halve finale van de EFL Cup op tegen Nottingham Forest. De laatste keer dat de club een prijs won was zes jaar geleden. "Het is te lang geleden dat deze club een prijs heeft gewonnen", stelt Ten Hag. "We zijn ons bewust van dat feit dat we opnieuw moeten beginnen, maar het hoort bij deze club om prijzen te winnen. We moeten zorgen dat we weer op het juiste pad komen. Als je eenmaal prijzen wint, geeft dat het vertrouwen dat je nodig hebt."