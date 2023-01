AC Milan lijkt kansloos in Italiaanse titelrace na werkelijk gênante vertoning

Dinsdag, 24 januari 2023 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

AC Milan heeft dinsdagavond een zeer pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Lazio keek de ploeg van trainer Stefano Pioli halverwege al aan tegen een 2-0 achterstand, die na rust zelfs verdubbeld werd: 4-0. Het was de vijfde keer op rij (in alle competities) dat i Rossoneri niet wisten te winnen. Lazio, dat derde staat met 37 punten, nadert Milan (38) tot een punt. Koploper Napoli geniet een voorsprong van twaalf punten op de Milanezen.

Pioli voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel om de Supercoppa met Internazionale (0-3). Theo Hernández was geblesseerd en werd linksachterin vervangen door Segiño Dest; in het hart van de verdediging moest Simon Kjaer plaatsmaken voor Pierre Kalulu. Op het middenveld stonden de vertrouwde namen en ook in de voorhoede, die bestond uit Junior Messias, Olivier Giroud en Rafael Leão, werden geen aanpassing gedaan. Lazio-trainer Maurizio Sarri wijzigde zijn ploeg op vier plekken na de 1-0 zege op Bologna in de achtste finale van de Coppa Italia.

Lazio schoot werkelijk uit de startblokken en stond nog voor het verstrijken van de vierde speelminuut op een 1-0 voorsprong. Zowel Luis Alberto als Felipe Anderson stapte bewust over een voorzet van Mattia Zaccagni heen, waardoor Sergej Milinkovic-Savic op de rand van het zestienmetergebied in balbezit kwam. Met een geplaatst schot zorgde de middenvelder vervolgens voor de 1-0. De score werd enkele minuten voor rust verdubbeld. Adam Marusic was na een rush in de zestien onfortuinlijk in de afronding en raakte de paal, maar Zaccagni stond op de juiste plek om vanuit de rebound wél te scoren: 2-0.

In het tweede bedrijf liep de schade voor Milan nog veel verder op, want na ruim een uur spelen gaf het scorebord plotseling al een 3-0 tussenstand aan. Kalulu maakte in het strafschopgebied een ongelukkige overtreding op Pedro, die naar de grond ging. Arbiter beloonde Lazio met een strafschop, die werd benut door Luis Alberto. De eindstand werd een kwartier voor het einde van de officiële speeltijd genoteerd. Luis Alberto had een fenomenaal steekpassje in huis op Felipe Anderson, die van dichtbij kon afronden: 4-0.

Milinkovic-Savic is daar al met de 1-0! ??? De thuisploeg geeft al na amper 4 minuten een perfect visitekaartje af.. ??#ZiggoSport #SerieA #LazioMilan pic.twitter.com/DaS8OWMUSh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2023

??????????, Mattia Zaccagni verdubbelt de voorsprong! ?? Milan serieus in de problemen in Rome en Ciro Immobile ziet vanaf de tribune dat het goed is.. ?#ZiggoSport #SerieA #LazioMilan pic.twitter.com/URlTTNcie5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2023

Het wordt ???????????????????? en ????????????????????.. ?? Via Luis Alberto komt Lazio op 3-0 en dreigt Milan wederom volledig afgedroogd te worden! ??#ZiggoSport #SerieA #LazioMilan pic.twitter.com/hjjxgGz3Ff — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2023





???? ????.. ?? Regerend kampioen Milan wordt werkelijk waar omver geblazen in het Stadio Olimpico: 4-0 ?#ZiggoSport #SerieA #LazioMilan pic.twitter.com/6iOuxlQdN6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2023