Van Nistelrooij corrigeert ESPN: ‘Hoever is niet terug naar Engeland’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Ki-Jana Hoever is niet in het vliegtuig richting Engeland gestapt, zo vertelt PSV-trainer Ruud van Nistelrooij dinsdagavond voorafgaand aan de uitwedstrijd bij FC Emmen. De coach bevestigt dat er met Wolverhampton Wanderers wordt gezocht naar een oplossing voor de huurling. "Maar hij is niet terug naar Engeland", corrigeert Van Nistelrooij na een vraag van Sinclair Bischop van ESPN.

Maandagavond maakte het Eindhovens Dagblad bekend dat PSV per direct afscheid neemt van Hoever. Dat ligt volgens Van Nistelrooij iets genuanceerder. "Hij is nog steeds bij ons. Wat officieel speelt is dat er gezocht wordt naar een oplossing om hem bij een andere club onder de pannen te krijgen. Wij huren hem nu en er wordt gezocht naar een nieuwe club om hem weer op huurbasis over te nemen. Dat gaat dan weer via the Wolves." Voorlopig blijft Hoever meetrainen in Eindhoven.

Hoever zit niet meer bij de wedstrijdselectie van PSV voor het Eredivisie-duel van dinsdagavond. Volgens Van Nistelrooij is een vertrek van Hoever voor alle partijen de beste optie. "Zijn perspectief op minuten is bij ons klein. Dan is het beter voor een speler om ergens anders te gaan spelen, ook voor zijn ontwikkeling." Hoever speelde tien officiële duels voor PSV.

Van Nistelrooij zet Joey Veerman in Emmen opnieuw op de bank. Dinsdagavond gaan geruchten over belangstelling van Besiktas voor de middenvelder. "Ik weet daar niks van", aldus Van Nistelrooij. "Ik ga niet reageren op geruchten vanuit de media. Ik ben bezig met de wedstrijd. Er zijn zaken die spelen tijdens de transferwindow, maar daar kan ik nu niet op reageren." Het duel aan De Oude Meerdijk in Emmen begint om 18.45 uur en is te zien op ESPN 1.

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Dirksen; Veendorp, El Messaoudi, Bernadou; Mendes, Zivkovic, Diemers.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mauro Júnior; Sangaré, Til, Gutiérrez; Bakayoko, El Ghazi, Simons.