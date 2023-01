Kylian Mbappé wordt eerste PSG-speler ooit die vijf keer scoort in één duel

Maandag, 23 januari 2023 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Paris Saint-Germain heeft zich maandagavond geplaatst voor de achtste finale van de Coupe de France. Op bezoek bij de amateurs van Pays de Cassel hield de ploeg van trainer Christophe Galtier zich niet in: 0-7. Kylian Mbappé was met vijf treffers de grote man aan Parijse zijde en werd de eerste speler van PSG ooit die vijf doelpunten in een officiële wedstrijd maakte.

Uit de startopstelling viel op te maken dat les Parisiens het bekerduel met Pays de Cassel wel degelijk serieus namen. Zo kregen onder meer Mbappé, Neymar en Sergio Ramos ‘gewoon’ een basisplek. Lionel Messi zat niet bij de wedstrijdselectie. PSG had een klein halfuur nodig om op gang te komen tegen de amateurs, maar nadat Mbappé, op aangeven van Nuno Mendes, zijn eerste van de avond had aangetekend, was het verzet van de thuisploeg gebroken.

Enkele minuten later verzorgde Mbappé de assist op Neymar, die voor de 0-2 zorgde. De 0-3 volgde direct erna en kwam weer op naam van Mbappé. Laatstgenoemde completeerde zijn ‘zuivere’ hattrick binnen elf minuten na de openingstreffer. In het tweede bedrijf was de spits duidelijk niet van plan om gas terug te nemen. Mbappé tekende na een klein uur spelen ook de 0-4 aan en werd ditmaal bediend door Neymar.

Zijn vijfde treffer (0-7) noteerde de topscorer van het WK 2022 tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd na een fraaie voorzet vanaf rechts van Carlos Soler. Laatstgenoemde zorgde voor het recorddoelpunt van Mbappé zelf nog voor de 0-6 met een hakbal van dichtbij.