Voetbalpraat praat vol afschuw over verwensingen richting Berghuis

Maandag, 23 januari 2023 om 20:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:30

Het veelbesproken interview dat Steven Berghuis gaf na afloop van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax 'stond als een huis', zo oordeelt voetbalverslaggever Willem Vissers een dag later in Voetbalpraat. De journalist van De Volkskrant vindt het een goede zaak dat een speler het aandurft om zo openhartig te zijn. Berghuis vond het onder meer onbegrijpelijk dat René van der Gijp zei dat hij beter niet kon worden opgesteld in De Kuip.

"Hij zei eigenlijk tegen de media: 'kijk eens in de spiegel. Hitsen jullie de zaak niet te veel op?' Feyenoord-Ajax is altijd een beladen wedstrijd, dat begint al weken vantevoren", weet Vissers uit ervaring. "Hij is natuurlijk van de ene naar de andere club gegaan en dat ligt gevoelig. Er is ook weleens een speler geweest die van Ajax naar Feyenoord ging, Johan Cruijff bijvoorbeeld. Die werd met Feyenoord kampioen, dus het is ook weleens andersom gebeurd. Dat gebeurt in het voetbal en ik vind ook dat dat moet kunnen. Je kunt wel zeggen dat hij het embleem van Feyenoord heeft gekust en of hij daarom nog wel naar Ajax moet gaan, maar je moet zoiets als supporter ook kunnen accepteren."

Geëmotioneerde Steven Berghuis openhartig over berichtgeving: “Mijn oma stuurt mij vanochtend dat ze bezorgd is“ — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Vissers hoorde Berghuis zeggen dat zelfs zijn oma belde om zijn zorgen te uiten. Op zo'n moment gaat de voetballerij volgens hem veel te ver. "Het wordt allemaal zo belangrijk gemaakt en het is zo beladen. Doe gewoon normaal en moedig gewoon je eigen club aan", geeft de voetbalvolger mee als advies. "Maar blijf sowieso van mensen af. Niet alleen fysiek, maar ook met beledigingen. Ik heb die kaartjes gezien, die doodsverwensingen. Het is toch gewoon van de ratten besnuffeld? Het is echt ongelooflijk dat mensen dat doen." Kenneth Perez vraag zich af of de schuld ligt bij de media of de mensen die met doodsbedreigingen komen. "Het begint natuurlijk bij die mensen."

"Ik vond bijvoorbeeld de cover van het Algemeen Dagblad (foto van Berghuis met de teksten 'spreekkoren, schuimbekken, bus bekogelen, beetje opgefokt', red.) ook niet gelukkig", antwoordt Vissers. "Hoewel ik thuis het AD heb en het me dan helemaal niet opvalt. Maar later wordt die cover nog een keer onder de aandacht gebracht. Mij valt het nooit zo op, want ik ben niet voor Feyenoord of Ajax." Perez vond het interview dat Berghuis gaf 'ijzersterk'. "Of hij helemaal gelijk heeft is een tweede. Ik vond namelijk wel dat het AD op zoveel dagen ruimte gaf aan de mensen van Feyenoord, Maar er is wel voldoende ruimte gegeven om het allemaal te laten de-escaleren."

Rechts de bewuste cover van het Algemeen Dagblad met Steven Berghuis.

Berghuis haalde na de Klassieker tegen Feyenoord hard uit naar Van der Gijp. De aanvallende middenvelder van Ajax noemde de uitspraken die de analist van Vandaag Inside eerder deze week over hem deed 'dom'. "René van der Gijp is van alle mensen die ik heb gehoord de domste", aldus Berghuis tegenover Hans Kraay van ESPN.

Berghuis werd ernstig bedreigd voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Feyenoord. Van der Gijp adviseerde om de Ajacied niet mee te nemen naar De Kuip. "Ik zou Berghuis thuislaten, dan ben je van een hoop gezeik af. Je haalt de angel eruit, laat gaan", aldus de oud-rechtsbuiten. Het schoot in het verkeerde keelgat bij Berghuis. "De media hebben het lekker aangewakkerd. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord: onze trainer en de trainer van Feyenoord. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik bijvoorbeeld René van der Gijp, dat is de domste eigenlijk met de dingen die hij zegt."