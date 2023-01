PSV vindt nu al ‘nieuwe leider’: ‘Achter alles wat hij doet, zit een idee’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 23:34 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:50

Xavi Simons kan volgens Mario Been worden gezien als de nieuwe leider van PSV. Dat zegt de oud-trainer na afloop van het duel tussen PSV en Vitesse (1-0) bij De Eretribune op ESPN. Hugo Borst, ook aanwezig in de studio, vraagt zich juist hardop af of Simons gezien zijn reactie na zijn wissel tegen Vitesse wel geschikt is als leider.

Al in de rust van het duel is Been ronduit lovend over de negentienjarige middenvelder. “Simons staat voor de creativiteit van het elftal. PSV was matig aan de bal, maar alles wat bij Simons vandaan komt, daar zit een idee achter. Hij heeft de bal aan een touwtje, weet waar 'ie heen wil. Het balletje buitenkant voet op El Ghazi, waar de penalty uitkwam, was een goed voorbeeld daarvan. En ik vond het trouwens ook terecht dat die strafschop gegeven werd.”

?? Waarom kijkt Xavi Simons zo 'ongelooflijk sip' als hij de bal niet krijgt? ?? "De bal is m'n speelgoed" pic.twitter.com/4i6bjuajom — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2023

Na de wedstrijd vervolgt Been zijn lofzang. “Als je negentien jaar bent, en nu wordt hij eigenlijk de leider van dit elftal...”, begint de Rotterdammer. “In balbezit is hij dat zeker, want hij is verreweg de betere speler.” Borst haakt daarop in. “Kan iemand met een speelgoedautootje dat is afgepakt de leider zijn?” vraagt hij, refererend aan een vergelijking van Milan van Dongen. Die sprak Simons na afloop van de wedstrijd onder meer over de gefrustreerde reactie van de PSV’er na zijn wissel in de 88ste minuut, en vergeleek zijn reactie met iemand wiens speelgoedautootje wordt afgepakt.

“Voetbaltechnisch zeer zeker”, reageert Been op de vraag van zijn collega, om vervolgens toch enigszins kritisch te zijn op Simons. “Dat hij wat volwassener moet worden... Want als hij zo uitvalt en je ziet hem zo reageren, is dat ook een beetje geen respect hebben voor degene die erin komt. Je moet dat in principe accepteren, en je ziet aan alles dat hij een voetbaldier is en altijd wil spelen. Maar nu sta je 1-0 voor en er komt een nieuwe speler in. Dat moet je accepteren.”

Reactie Simons

Simons zelf kon in het interview met Van Dongen wel lachen om de vergelijking van de verslaggever. “Ja, dat speelgoedje is de bal. Ik wil altijd de bal hebben, maar ik weet ook dat dat niet altijd kan. Er zijn nog tien spelers op me heen”, toonde hij zich zelfkritisch. Verder ging Simons nog in op het vertrek van een aantal belangrijke spelers, zoals Cody Gakpo en Noni Madueke. “Na afgelopen twee weken in de Eredivisie ben ik blij dat we hebben gewonnen. Het kan altijd beter, maar er zijn allemaal dingen gebeurd deze week en in deze transferperiode. Iedereen is blij voor ze. Ze hebben een droomtransfer gemaakt.”

Ondanks dat hij twee bepalende teamgenoten zag vertrekken, blijft Simons geloven in de titelkansen voor PSV. “Het is nu aan ons om dit seizoen door te pakken en voor de titel te gaan. Er is geen ander doel. Ik wil winnen, iedereen wil winnen. Er zijn allemaal dingen gebeurd, maar we pakken het goed op en het is belangrijk om samen als groep veel te communiceren en voor onszelf te staan”, besloot de voormalig speler van Barcelona en Paris Saint-Germain.