Derksen legt uit waarom harde kern Feyenoord niet mag winnen van Berghuis

Zaterdag, 21 januari 2023 om 10:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:42

René van der Gijp is van mening dat Ajax Steven Berghuis zondag helemaal niet moet meenemen naar Rotterdam voor De Klassieker tegen Feyenoord. Volgens de vaste tafelgast van Vandaag Inside is er veel te veel ophef rondom de middenvelder annex vleugelaanvaller in aanloop naar de Eredivisie-topper. Alfred Schreuder doet er volgens hem verstandig aan om Berghuis even uit de wind te houden.

"Ik zou Berghuis thuislaten, dan ben je van een hoop gezeik af. Je haalt de angel eruit, laat gaan", geeft Van der Gijp te kennen in de dagelijkse talkshow. Tafelgenoot Johan Derksen deelt die mening niet helemaal. "Als je hem niet wil laten spelen maar voor de bank meeneemt, zou ik hem thuislaten. Kijk, als hij in de basis staat, dan hebben ze (de Feyenoord-fans, red.) plannen met hem. Want als je hem een keer thuislaat, dan kunnen ze dat volgende week bij een andere club ook doen. Dan denken ze: oh, dat werk dus zo. " Van der Gijp is het op zijn beurt weer niet eens met Derksen. "Dat werkt niet zo, Johan."

"De aanvoerder en beste speler van Feyenoord is naar Ajax gegaan, dat lag behoorlijk gevoelig." Derksen vindt het wel meevallen met die gevoeligheid. "Maar is dat niet belachelijk? Dat iemand een positieverbetering krijgt, met een veel hoger salaris. Dat dan een harde kern actie onderneemt?" Van der Gijp verandert zijn mening desondanks niet. "Ik vind het een gedoe. Ik zou hem gewoon thuislaten, laat gaan. Je haalt de angel eruit en er valt niets meer te fluiten of te doen, klaar. Je bent van een hoop gedoe af, joh." Volgens Derksen wint in zo'n geval de harde kern van Feyenoord.

"Het gaat niet om de harde kern Johan, er gaan er zo 50.000 helemaal gek worden als hij het veld opkomt. Niet alleen de harde kern", zo voorspelt Van der Gijp. "Dan moet hij maar eens laten zien dat het een topsporter is", geeft Derksen mee aan Berghuis. Voor Van der Gijp is het duidelijk: Berghuis kan beter thuisblijven. "Hij is ook geen beslisser. Ja, tegen RKC." Volgens het Algemeen Dagblad heeft Schreuder een basisplaats in petto voor Berghuis, ook al kampte hij afgelopen week met griep.