Vijandige sfeer juist een voordeel voor Berghuis: ‘Hij moet De Kuip stil spelen’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 07:56 • Wessel Antes

Wim Kieft denkt dat de terugkeer van Steven Berghuis in een Kuip vol met woedende Feyenoord-supporters juist voordelig kan zijn voor de Ajacied. Ajax-trainer Alfred Schreuder liet vrijdag tijdens de voorbereidende persconferentie op de Klassieker al doorschemeren dat de dertigjarige international, ondanks de vermeende dreigende situatie, gewoon meegaat naar De Kuip. Kieft heeft maar één boodschap voor de linkspot. “Het is een stimulans om in zo’n geval het stadion stil te spelen. Iets mooiers is er niet.”

Berghuis kon in de duels tegen NEC (1-1) en FC Den Bosch (0-2 winst) niet in actie komen vanwege griep. Tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0) was de middenvelder wel aanwezig, maar kwam hij niet binnen de lijnen. Kieft denkt dat Berghuis in De Kuip aan de aftrap zal staan. “Trainer Alfred Schreuder zal hem na zijn afwezigheid vanwege griep zeker opstellen, op het middenveld of in de aanval, want hij blijft een van de beste spelers in Nederland. Reken maar dat hij wat wil laten zien in een ongetwijfeld vijandig gezinde Kuip”, laat de analist optekenen in zijn column in De Telegraaf..

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Kieft is het vervolgens aan Berghuis om het verloop van de middag in Rotterdam-Zuid te bepalen. “Ik ben benieuwd hoe Berghuis met die druk omgaat. Voor een voetballer is het ook leuk als een heel stadion tegen je is. Een geweldige uitdaging, een stimulans om in zo’n geval het stadion stil te spelen. Iets mooiers is er niet.” Sinds de pikante transfer van Berghuis naar Ajax heeft de linkspoot te maken met ernstige bedreigingen aan zijn adres.

Of Berghuis erin gaat slagen om de situatie van zich af te zetten is nu de grote vraag, zo concludeert Kieft. “Hij zal alle rumoer rond zijn persoon meenemen naar De Klassieker. Daar sluit je je niet zomaar voor af als hoofdrolspeler. Maar bedenk: ze waren in Rotterdam zo ziek van je transfer naar Ajax omdat je zo goed was en het Legioen veel moois hebt laten zien. Zou hij een doorsnee reservespeler zijn geweest, dan had er geen haan gekraaid naar zijn terugkeer in De Kuip.”