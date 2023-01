PSV gaat met Fábio Silva eerste aanvallende versterking binnenhalen

Zaterdag, 21 januari 2023 om 20:03 • Davey de Laat • Laatste update: 20:09

PSV huurt de Portugees Fábio Silva voor een halfjaar van Wolverhampton Wanderers. De twintigjarige spits is zaterdag gespot in het Philips Stadion, waar hij zijn overgang zal completeren. Silva gaat bij PSV als stand-in gaan fungeren van aanvoerder Luuk de Jong. Het is de eerste winterse versterking voor de Einhovenaren, die eerder al Cody Gakpo en Noni Madueke zagen vertrekken.

Silva werd dit seizoen verhuurd aan Anderlecht, maar na een aanvaring met de trainer wilde hij niet meer in actie komen voor de Belgische club. Hij is niet de eerste speler die PSV van the Wolves huurt: ook rechtsback Ki-Jana Hoever wordt dit seizoen geleend. Donderdagavond meldde het Eindhovens Dagblad dat de huidige nummer vier van de Eredivisie door wilde pakken voor Silva, die dit seizoen tot zeven treffers en één assist voor de Brusselaars kwam. Het contract van de spits moest door de Engelsen en Anderlecht verscheurd worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het Philips Stadion gaat de Portugees de concurrentie aan met Luuk de Jong en Yorbe Vertessen, terwijl ook Guus Til en Xavi Simons dit seizoen incidenteel in de spits geposteerd werden. Na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke wil PSV nog twee buitenspelers aantrekken, waarbij Arnaut Danjuma een gegadigde was. De aanvaller van Villarreal gaat zeer waarschijnlijk voor Everton kiezen.

Silva trok in 2020 van FC Porto naar de Premier League en gold als een enorme belofte. De Portugezen ontvingen dat jaar liefst veertig miljoen euro voor Silva, die zijn jeugdopleiding genoot bij Benfica en later Porto. In 54 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau kwam hij tot vier doelpunten en twee assists. Voetbal international meldde eerder dat de spits behoorlijk grillig is zijn prestaties en een lange doelpuntendroogte daarbij aansluit.