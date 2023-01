Overvallers van Dusan Tadic plaatsten een tracker onder zijn auto

Donderdag, 19 januari 2023 om 18:10 • Davey de Laat • Laatste update: 18:10

De overvallers van Dusan Tadic hebben een tracker onder de auto van de Ajax-speler geplaatst, meldt het Parool. Twee weken voor de mislukte overval zou het peilbaken geactiveerd zijn in de uitlaat van Tadic om te zien waar hij zich op dat moment zou bevinden, zo stelt het Openbaar Ministerie na een onderzoek.

In de nacht van 27 op 28 juli zou de aanvoerder van de Amsterdammers zijn opgewacht in de buurt van zijn huis, waar de overvallers met helmen op stonden te wachten. De Serviër slaagde erin om te vluchten na een kleine vechtpartij, waarbij hij en zijn kleren niet ongedeerd uit de strijd kwamen. Tadic rende een hotel in om de politie te waarschuwen over het ongeval. Twee dagen later stond de aanvaller wel 'gewoon' in de basis tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Twee weken voor de roofpoging hebben de overvallers een tracker onder de auto van Tadic geplaatst en geactiveerd. Na een onderzoek heeft de recherche een peilbaken in de uitlaat gevonden van de Ajacied. Dankzij camerabeelden uit de buurt werd duidelijk dat twee mannen met motorhelmen stonden te wachten om Tadic te overvallen. In oktober werden Mohamed El K. en Mohammed F. aangehouden door de politie.

F. staat vanwege concrete bewijsstukken nog op vrije voeten, maar tegen El K. is er wel door het OM een straf geëist. “Justitie ziet voldoende aanwijzingen dat de twee van plan waren om Tadic te beroven. Mogelijk van een duur horloge. Van Tadic is bekend dat hij een horlogeliefhebber is.” De advocaat van El K. liet ook van zich horen. “Het OM gaat uit van een poging tot beroving, maar dat staat niet vast. Twee dagen later moest Ajax tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal. Misschien waren het wel hooligans.” De uitspraak is op donderdag 2 februari.