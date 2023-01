Internazionale is veel te sterk voor rivaal Milan en verovert zevende Supercoppa

Woensdag, 18 januari 2023 om 22:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:11

Internazionale heeft voor de zevende keer de Italiaanse Supercup veroverd. De bekerwinnaar van afgelopen seizoen won in de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad met 0-3 van landskampioen en rivaal AC Milan. Federico Dimarco opende de score in de 234ste Derby Della Madonnina, waarna Edin Dzeko en Lautaro Martínez ook nog een duit in het zakje deden.

Bij Inter startte er één andere speler aan het duel met Milan ten opzichte van de vorige wedstrijd, die met 1-0 werd gewonnen van Hellas Verona. Nicolò Barella kreeg op het middenveld de voorkeur boven Roberto Gagliardini. Onder de lat stond opnieuw André Onana, terwijl Stefan de Vrij en Denzel Dumfries op de bank moesten beginnen. Aan de kant van Milan begon er ook een ex-Eredivisionist op de bank: Sergiño Dest. Verder koos trainer Stefano Pioli voor drie andere basisspelers dan tegen Lecce (2-2): Simon Kjaer, Sandro Tonali en Junior Messias vervingen respectievelijk Pierre Kalulu, Tommaso Pobega en Alexis Saelemaekers.

?????????? ?????????? ???? ?????????? ?? Een heerlijke aanval wordt beloond met een doelpunt. De stand is 0-1 ??#ZiggoSport #MilanInter pic.twitter.com/OmAYwNgqg3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2023

Inter schoot uit de startblokken in Riyad, want al na iets meer dan twintig minuten stond het op een 0-2 voorsprong. Eerst stoomde Matteo Darmian op aan de rechterkant. Hij vond Dzeko, die meteen Barella diepstuurde. De Italiaanse middenvelder gaf laag voor, waarop Dimarco beheerst afrondde: 0-1. Tien minuten later werd Dzeko diepgestuurd bij een vrije trap. Hij kapte Sandro Tonali uit en schoof de 0-2 binnen. Vlak daarvoor was Rafael Leão juist dicht bij de gelijkmaker, maar Onana keerde zijn poging. In het restant van de eerste helft rook Inter nog tweemaal aan een doelpunt, maar beide keren hield doelman Ciprian Tatarusanu i Rossoneri op de been.

???????????????????????????? ??

Met 20 minuten is de stand alweer 0-2. Milan moet oppassen dat het niet wordt afgeslacht ??#ZiggoSport #MilanInter pic.twitter.com/x6JeLKmS1t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2023

In het tweede bedrijf was Milan al snel dicht bij de aansluitingstreffer. Brahim Díaz vond Leão en hoopte de bal terug te krijgen. De Portugees ging echter voor eigen succes, maar schoot de bal over het doel van Onana. Vijf minuten later wist Kjaer met een goed blok te voorkomen dat Martínez het duel definitief besliste. In de 77ste minuut deed de Argentijn dat alsnog: een vrije trap van achteruit belandde bij Martínez en Tomori. De spits draaide slim weg bij de verdediger en verschalkte Tatarusanu met de buitenkant: 0-3. In de slotfase belandde een voorzet van Ante Rebic nog op de lat, maar verder hield Inter eenvoudig stand. Daarmee was Supercoppa-winst net als vorig seizoen een feit voor i Nerazzurri.