Het talent van Chelsea dat bewust koos voor de lessen van Vincent Kompany

Maandag, 16 januari 2023 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:25

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Ian Maatsen, die afgelopen zomer voor een uitleenbeurt aan Burnley koos. Daardoor speelt het talent van Chelsea zijn wedstrijden dit seizoen op Turf Moor én staat hij dagelijks op het veld met Premier League-legende Vincent Kompany. De twintigjarige linksback heeft een duidelijk carrièrepad voor ogen: “Ik wil in Engeland slagen!”

Door Wessel Antes

Na uitleenbeurten aan Charlton Athletic (League One) en Coventry City (Championship) stond Maatsen afgelopen zomer voor een belangrijke keuze: nog een jaar in de Championship met Burnley, of een terugkeer in Nederland bij zijn oude liefde Feyenoord. De Rotterdammers wilden een optie tot koop, the Clarets niet. De vleugelverdediger koos voor een extra leerjaar op het tweede niveau van Engeland, een beslissing die niet door iedereen werd begrepen. “Ik vond het heel mooi dat Feyenoord mij terug wilde halen, maar mijn dromen liggen nog altijd in Engeland. Veel mensen wijzen dan naar het Europese voetbal, maar voor mij gaat het om ontwikkeling.”

Op internet waren geruchten te lezen dat Maatsen al in Rotterdam was om zijn contract te ondertekenen als opvolger van Tyrell Malacia. De linksback was echter gewoon in Nederland om zijn familie te bezoeken tijdens de vakantie. Wel ging hij in gesprek met de trainer van Feyenoord, Arne Slot. “De interesse was er sowieso, maar zo dichtbij als ik overal las was een transfer nog niet. Ik heb wel een officieel gesprek gehad met Arne Slot, dat was telefonisch. Hem heb ik eerlijk uitgelegd dat ik een doel heb: ik wil in Engeland slagen. Toen ik uiteindelijk voor Burnley koos heb ik hem opnieuw gebeld, dat vond ik wel zo netjes. Hij vertelde me dat hij dat kon waarderen.’

Hoewel Maatsen in Coventry een goed seizoen achter de rug had, met maar liefst 42 officiële wedstrijden voor the Sky Blues, zat een echte kans bij Chelsea er wederom niet in. “Om eerlijk te zijn had ik wel verwacht dat ik er beter op zou staan na mijn tijd in Coventry, maar je moet ook geluk hebben met de trainer. Met Tuchel had ik een mindere band dan met Lampard bijvoorbeeld. Hij was wel tevreden over mijn jaar bij Coventry, maar ik voelde al snel aan dat ik weer geen rol zou gaan spelen bij Chelsea. Voor mij heeft het geen zin om op de bank te zitten, dus koos ik er in overleg met de club voor om niet mee te gaan op trainingskamp naar de Verenigde Staten.”

Uiteindelijk werd Burnley concreet voor de linkspoot uit Vlaardingen. Maatsen zat op de bank in Londen toen hij plotseling gebeld werd. “Ik had op internet wel geruchten gelezen dat de club mij wilde hebben, maar ik wist niet hoe serieus dat was. Ineens had ik Vincent Kompany aan de lijn, dan kijk je wel even op! Om eerlijk te zijn wist ik niet dat hij trainer van Burnley was, maar hij gaf direct aan dat hij het in me zag zitten. Ook vertelde hij over zijn plan van aanpak en visie op voetbal. Als zo’n legende je persoonlijk belt maakt dat wel indruk. Ik heb direct gevraagd aan Chelsea of ik bij Burnley mocht gaan kijken. Toen ik daar aankwam voelde het direct goed, daarom heb ik deze keuze gemaakt.”

Maatsen met Premier League-legende Vincent Kompany, zijn oefenmeester dit seizoen.

Maatsen heeft een goede band met Kompany. Dat de 36-jarige manager dezelfde taal spreekt is een bijkomend voordeel voor de zevenvoudig international van Jong Oranje. “Hij wil echt met mij werken en is zelf ook een geweldige verdediger geweest. Hij weet wat je moet doen om de top te bereiken. We hebben daar veel gesprekken over, maar spreken ook over het leven buiten voetbal. Dat hij Nederlands spreekt is fijn, dat helpt me in bepaalde situaties zeker. Hij heeft alles al meegemaakt, ik kan veel van hem leren.”

Eenmaal bij Burnley kwam er deze zomer ook een oude bekende bij voor Maatsen: Halil Dervisoglu. “We kenden elkaar al van Sparta, dus het is dan makkelijk om die band weer op te pakken. Daarnaast spelen hier een aantal Belgen waar ik vroeger ook al tegen had gespeeld. Dan zie je ineens dat de voetbalwereld eigenlijk heel klein is, haha. Ik trek veel op met Halil, Anass (Zaroury, red.) en Manuel Benson. Die jongens uit België spelen dit seizoen voor het eerst in Engeland, dus ik help ze daarmee.” Wout Weghorst was al op huurbasis naar Besiktas toen Maatsen bij Burnley tekende.

Spelen voor Burnley is anders dan spelen voor Coventry en Charlton, zo zegt Maatsen. “Deze club komt natuurlijk net terug uit de Premier League. Alles is een tikkeltje professioneler. Je merkt dat iedereen gefocust is op een terugkeer op het hoogste niveau.” Dit seizoen woont Maatsen in Manchester, terwijl hij eerder woonachtig was in Londen en Coventry. Zijn nieuwe woonplaats bevalt goed. “Het is een leuke stad, heel levendig. Manchester lijkt meer op Londen dan Coventry. De mensen daar waren een beetje terughoudend, hier heerst echt een stadsgevoel.”

Maatsen had ook kunnen kiezen voor diverse laagvliegers in de Premier League, maar koos bewust voor Burnley. “Ik wilde graag bij een club spelen die meedoet voor de bovenste plekken, met een andere druk dus. Ook vind ik een aanvallende speelstijl belangrijk, dan kan ik mezelf het best laten zien.” De keuze heeft goed uitgepakt. The Clarets staan momenteel bovenaan in de Championship en zijn hard op weg naar promotie en mogelijk zelfs het kampioenschap. Maatsen zelf staat na 22 officiële wedstrijden op vier doelpunten en vier assists. “Dit is precies waar ik op had gehoopt toen ik voor Burnley koos. Het geheim achter ons succes? We zijn echt een team. Iedereen gunt elkaar alles.”

Maatsen met zijn Belgische vriend Zaroury, na zijn tweede doelpunt tegen Swansea City.

Bij Chelsea raakte Maatsen goed bevriend met Hakim Ziyech. Hoewel de snelle linksback inmiddels voor het derde jaar op rij verhuurd is, heeft het duo nog altijd contact. “We FaceTimen eigenlijk nog elke dag.” Van the Blues zelf krijgt Maatsen ook regelmatig te horen dat hij goed bezig is. “Ze vinden dat ik goed bezig ben en complimenteren mij over mijn productiviteit. Chelsea ziet dat ik aan het groeien ben. Voor nu focus ik me op Burnley, na dit seizoen gaan we kijken hoe de kaarten zijn geschud.”

Als jeugdspeler van PSV Onder 17 werd Maatsen kampioen van Nederland met teamgenoten als Mohamed Ihattaren en Yorbe Vertessen. Met Nederland Onder 17 werd de linksback in 2019 Europees kampioen. Als profvoetballer wacht Maatsen echter nog op zijn eerste prijs. Dit seizoen moet het gebeuren. “Dat zou heel mooi zijn. We staan er goed voor, maar moeten het nu gaan waarmaken. De supporters zijn erg fanatiek hier, die verdienen dat ook echt.” Maatsen geniet ervan om te spelen op Turf Moor. “Het is erg compact, altijd vol. Dat geluid wanneer je op het veld staat blijft prachtig, daar doe je het voor. Eigenlijk kun je dit stadion vergelijken met het stadion van Go Ahead Eagles, het is alleen net iets groter.”

In Nederland heeft men vaak een bepaalde mening over de Championship: kick and rush football. Maatsen ervaart dat het anders is, met name bij zijn huidige club. “Als je zoals ik voor Burnley kiest, denkt men dat het om het geld gaat of andere randzaken. Ik geloof er gewoon in dat dit het juiste pad voor mij is. Tuurlijk zijn er teams die enkel de lange bal spelen, maar ga maar eens een wedstrijd van ons bekijken. Ik leer in Engeland iedere week, omdat we enorm veel wedstrijden spelen. Waar Burnley in de Eredivisie zou staan? Ik denk dat we wel tegen de top drie aan zouden zitten.”

Het ideale carrièrepad voor Maatsen ligt in Engeland, al sluit hij het niet uit dat hij ooit in Nederland zal spelen. “Je weet nooit hoe het gaat lopen in voetbal. Voor nu werk ik aan mijn dromen in Engeland.” Maatsen ziet Nathan Aké als een goed voorbeeld. “Ik heb af en toe contact met hem. Zo zie je maar: als je veel wedstrijden speelt kun je jezelf laten zien. Dan kan het snel gaan. Op het WK heeft hij geweldig gepresteerd bij Oranje, ik vond Nathan echt een van de uitblinkers.”

Maatsen in duel met Manchester United-aanvaller Antony, tijdens een duel om de EFL Cup op Old Trafford.

Maatsen kijkt uit naar de rest van het seizoen. “Er komen nog genoeg wedstrijden aan. We hebben veel om voor te spelen. Met dit team en deze trainer geniet ik van elke dag bij Burnley. Hopelijk staan we straks met de titel in handen.” De linksback zou in juni met Jong Oranje kunnen deelnemen aan het jeugd-EK in Georgië. “Daar kijk ik ook naar uit. Als ik zo doorga komt dat vast wel goed. Het is aan mij om fit te blijven en te presteren.”

“Het zou natuurlijk geweldig zijn om mee te gaan. Ik heb nog niet met de andere jeugdinternationals gesproken, dat gaat straks vast wel meer leven. Iedereen is nu nog volop bezig met zijn club”, aldus Maatsen. “Ik heb wel de teams gezien waartegen we spelen. Portugal, België en het gastland. Aan zulke tegenstanders wil ik mij natuurlijk graag meten. Voor nu ga ik me laten zien bij Burnley, het kan een mooi jaar worden!”