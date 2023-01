Voortreffelijk PEC Zwolle rekent af met Heracles en neemt koppositie over

Zondag, 15 januari 2023 om 16:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:56

PEC Zwolle heeft zondagmiddag op zeer overtuigende wijze afgerekend met Heracles Almelo. De Blauwvingers scoorden via Samir Lagsir, Thomas van den Belt en Lennart Thy liefst drie keer in de eerste helft. In het tweede bedrijf werd er niet meer gescoord: 0-3. De onfortuinlijke Ryan Thomas moest zich na rust met een lelijke armblessure laten vervangen. Door de overwinning heeft PEC nu evenveel punten (44) als Heracles en ligt de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie helemaal open. De Zwollenaren staan op basis van het aantal gespeelde wedstrijden (negentien om twintig) nu eerste.

Heracles begon ten opzichte van zijn laatste duel in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong AZ (1-1) met dezelfde elf namen. Dat betekende dat het Scandinavische aanvalstrio bestaande uit Nikolai Laursen, Samuel Armenteros en Emil Hansson ook in de topper tegen PEC voor de doelpunten moesten zorgen. Bij de Zwollenaren, die midweeks net als de gastheren uit Almelo werden uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, vielen er wel enkele wijzigingen te noteren. PEC begon, net als tegen Feyenoord (3-1 nederlaag), met Thomas in de basis. Ook Thomas Beelen mocht starten, terwijl Gervane Kastaneer en Haris Medunjanin op de bank begonnen. Dean Huiberts en Sam Kersten ontbraken wegens ziekte.

PEC was in de openingsfase de betere partij, maar desondanks was het Heracles dat de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Een lange bal kwam terecht bij Laursen, die in alle vrijheid stuitte op de rechtervoet van PEC-doelman Jasper Schendelaar. Aan de andere kant was het wel raak. Een lange bal van Schendelaar kwam terecht bij Thy, die het leer na een fraaie aanname afgaf aan Lagsir. De vleugelspeler legde de bal klaar voor zijn rechtervoet en vond de verre hoek met een fraai gekruld schot: 0-1. Younes Taha was even later dicht bij de tweede Zwolse treffer van de middag na goed voorbereidend werk van Van den Belt. Het puntertje van de technicus rolde echter net naast. De wedstrijd ging op en neer en dat leidde tot een goede kans voor Van den Belt, die stuitte op Heracles-doelman Michael Brouwer.

De sluitpost moest luttele minuten later wederom in actie komen op een schot van Daijiro Chirino. Aan de andere kant kreeg Laursen zijn tweede grote kans van de middag, maar wederom liet Schendelaar zijn klasse zien. PEC werd naarmate de eerste helft vorderde de bovenliggende partij en kwam tien minuten voor rust verdiend op 0-2. Uit een klutssituatie na een vrije trap kwam de bal terecht voor de voeten van Davy van den Berg, die zijn inzet nog gekraakt zag worden. De afvallende bal eindigde voor de voeten van Van den Belt, die het net met enig fortuin wél vond: 0-2. Daar bleef het niet bij voor de bezoekers, want even later stond het alweer 0-3. Een vrije trap van Bart van Hintum kwam terecht bij Beelen, die voorgaf op de ongedekte Thy. De Duitse spits kopte vervolgens eenvoudig raak.

Na rust moesten de Heraclieden aan de bak en dat leidde tot een stormloop op het Overijsselse doel. Zo vielen er een flink aantal geblokte schoten en hoekschoppen te noteren, belandde een kopbal op de bovenkant van de lat en trof een schot van Laursen net geen doel. PEC speelde zich langzamerhand onder de druk uit en werd dreigend via tegenaanvallen. Bij een van die counters kwam Thomas verkeerd op zijn arm terecht. De Nieuw-Zeelander bleef liggen en al snel werd duidelijk dat hij gewisseld moest worden. Medunjanin was zijn vervanger. Een kopballetje van Taha belandde niet veel later in de handen van Brouwer, terwijl Thomas Bruns de reflexen van Schendelaar testte. De scherpte bij PEC nam in het restant van de tweede helft af, terwijl de gelatenheid bij Heracles juist toenam. Er kwam dan ook geen verandering meer in de score.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 19 14 2 3 26 44 2 Heracles Almelo 20 14 2 4 30 44 3 Almere City FC 20 11 2 7 6 35 4 MVV Maastricht 19 10 4 5 6 34 5 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 20 8 6 6 6 30 8 Jong AZ 19 8 4 7 6 28 9 Roda JC Kerkrade 19 7 4 8 1 25 10 Telstar 19 6 7 6 -7 25 11 De Graafschap 20 7 4 9 -1 25 12 NAC Breda 20 7 4 9 -7 25 13 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 14 Jong Ajax 20 5 8 7 -2 23 15 ADO Den Haag 20 6 5 9 -8 23 16 Helmond Sport 20 6 2 12 -17 20 17 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 18 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 19 TOP Oss 19 5 3 11 -12 18 20 Jong FC Utrecht 19 4 3 12 -13 15