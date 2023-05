Elftal van de Week: Siem de Jong neemt op gepaste wijze afscheid

Dinsdag, 23 mei 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 13:05

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag werd de laatste speelronde afgewerkt, waarin Heracles Almelo dankzij een 2-0 zege op Jong Ajax de titel wist binnen te slepen. ADO Den Haag gaf trainer Dick Advocaat een mooi afscheidscadeau door op bezoek bij Jong AZ met 0-2 te winnen. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Waar Advocaat afscheid nam als trainer, stond Siem de Jong vrijdagavond voor het laatst als profvoetballer op het veld. De aanvallende middenvelder nam bij zijn jeugdliefde De Graafschap afscheid in stijl. Mede dankzij twee doelpunten van De Jong wisten de Superboeren het seizoen af te sluiten met een 3-0 overwinning tegen FC Den Bosch. Door zijn bijdrage aan de derde ster van Ajax zal De Jong nooit meer uit de geschiedenisboeken verdwijnen.

Het Elftal van de Week van speelronde 38.

Uitgelicht:

Lennart Thy maakte in de uitwedstrijd bij Helmond Sport (2-3 winst) twee doelpunten namens PEC Zwolle, waardoor hij zich topscorer van de Keuken Kampioen Divisie mag noemen. De Duitse spits was dit seizoen in 36 competitiewedstrijden voor de Blauwvingers goed voor 23 doelpunten en zes assists. Thy hoopt zich volgend seizoen bij PEC opnieuw te onderscheiden, maar dan op een niveau hoger in de Eredivisie. Met zijn doelpuntenaantal houdt Thy onder meer Dylan Vente (21 doelpunten bij Roda JC) en Samuel Armenteros (zeventien doelpunten bij Heracles) achter zich.

Bij ADO deden centrale verdedigers Daryl Werker en Boy Kemper in Wijdewormer precies wat Advocaat graag ziet: de nul houden. Werker wist tegen Jong AZ al zijn kopduels te winnen (vier), terwijl hij ook de meeste uitverdedigende acties noteerde van alle ADO-spelers (vier). Aanvoerder Kemper was met name weer belangrijk door de leiding te nemen in de Haagse defensie. Hij speelde vrijdag wel zijn laatste wedstrijd in dienst van ADO, daar zijn contract eind juni afloopt.

Elftal van de Week: Brouwer (Heracles Almelo); Reith (Roda JC), Werker (ADO Den Haag), Kemper (ADO Den Haag), Leliendal (Jong FC Utrecht); Bosch (Willem II), De Jong (De Graafschap), Oostenbrink (FC Eindhoven); Margaritha (TOP Oss), Thy (PEC Zwolle), Kabangu (Willem II).