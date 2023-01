Fraaie stap naar linkerrijtje Premier League lonkt voor Milan van Ewijk

Zondag, 15 januari 2023 om 12:38 • Tom Rofekamp

Milan van Ewijk wordt met bovengemiddelde interesse gevolgd door Fulham, weet de Leeuwarder Courant. Scouts van the Cottagers zaten zaterdag zelfs al op de tribune voor de 22-jarige rechtsback tijdens sc Heerenveen - AZ (0-2). De huidige nummer zes van de Premier League ziet in Van Ewijk een geduchte concurrent voor Kenny Tete, die momenteel de rechterflank bestrijkt in West-Londen.

De Leeuwarder Courant maakte zaterdag al melding van de aanwezige Fulham-delegatie in het Abe Lenstra Stadion. Voetbal International voegt daar zondag aan toe dat Heerenveen nog geen biedingen heeft ontvangen, maar bij een toereikende vergoeding wel openstaat voor een verkoop. Van Ewijk maakte anderhalf jaar geleden voor ruim vijf ton de overstap van ADO Den Haag en de Friezen zullen nu op een veelvoud van dat bedrag mikken.

Ook weet Voetbal International dat er naast Fulham meerdere kapers op de kust zijn. Harde namen worden er echter niet genoemd door het weekblad. Afgelopen zomer toonden PSV en Feyenoord al belangstelling voor de vleugelverdediger, maar de Eindhovenaren kozen voor Ki-Jana Hoever, terwijl de Rotterdammers de competitie ingingen met Marcus Pedersen en Lutsharel Geertruida. Over de keuze voor Hoever had Van Ewijk destijds een uitgesproken mening. "Ik vind mezelf eigenlijk beter dan hij", liet hij optekenen door Omrop Fryslân.

Van Ewijk is al sinds zijn komst naar Friesland een van de lichtpuntjes bij Heerenveen. Met name met zijn aanvallende rushes zorgt hij steevast voor problemen bij zijn directe tegenstanders. Van Ewijk staat tot op heden op 56 duels in dienst van de Blue White Army. Daarin was hij goed voor vier treffers en drie assists. Van Ewijk staat nog tot medio 2025 onder contract in het Abe Lenstra Stadion en wordt door Transfermarkt getaxeerd op vier miljoen euro.