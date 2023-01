Verbaasde Blind reageert op Huntelaar: ‘Niet helemaal zoals het gegaan is’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 17:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:35

Daley Blind is het ‘niet helemaal eens met de woorden van Klaas-Jan Huntelaar’, zo geeft de verdediger van Bayern München aan in gesprek met de NOS. Huntelaar ging zaterdagochtend in Het Parool in op het vertrek van Blind bij Ajax, maar de hoofdrolspeler zelf geeft aan dat het niet helemaal op die manier verlopen is. “Ik wil daar later nog een keer uitgebreid op terugkomen”, aldus Blind.

Huntelaar gaf zaterdagochtend aan dat Blind Ajax ‘een verzoek heeft gedaan’. “Eerst via zijn zaakwaarnemer: hij wilde transfervrij vetrekken. Daarna gaf hij aan dat hij sinds vorig seizoen met een apart gevoel rondliep. Hij was uitgefloten door zijn eigen fans, er werd geroepen om Nicolás Tagliafico. Dat was toen een klap in zijn gezicht. Ik begrijp zelf ook wel dat dat pijn heeft gedaan. Het feit dat de trainer een andere keuze heeft gemaakt, was voor hem kennelijk de druppel. Zo is het gegaan."

Blind is het dus niet helemaal eens met die woorden. “Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen. Wat ik vandaag lees in een verhaal van Huntelaar... Dat is niet helemaal zoals het gegaan is of zoals ik het zie”, begint de verdediger van Bayern. “Daar wil ik later zeker nog over uitweiden en mijn kant van het verhaal vertellen, hoe het daadwerkelijk gegaan is. Ik wil daar later nog een keer uitgebreid op terugkomen. Ik kan alleen maar zeggen dat mensen die mijn carrière bekijken, weten dat ik een vechter ben.”

“Ik ben niet iemand die wegloopt als ik een keer op de bank zit. Ik vind het pijnlijk dat het waarschijnlijk zo wordt neergezet. Nogmaals, ik zal mijn verhaal verder nog doen wanneer ik me daar geroepen voor voel. We zullen zien wanneer dat is. Laat duidelijk zijn dat ik het niet helemaal eens ben met de woorden die Huntelaar zaterdag gebruikte”, aldus de verdediger, die lang op weg leek naar het Royal Antwerp van Marc Overmars. “Ja, Antwerp is zeker een serieuze optie geweest. Of ik nu nog bij Ajax had gespeeld als Overmars daar nog steeds de technisch directeur was? Die kans is wel groot”, sluit Blind af.