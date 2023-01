Advocaat loopt blauwtje: ‘Hij dacht dat hij hier miljonair kon worden’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 08:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

Sonny Stevens wordt niet de nieuwe doelman van ADO Den Haag. Dick Advocaat zag de voormalig doelman van onder meer FC Twente, FC Volendam en Go Ahead Eagles graag komen, maar moest vanwege flinke salariseisen een streep door de komst van de goalie zetten, zo bevestigt hij vrijdagavond bij ESPN. Advocaat gaat nog wel op zoek naar een alternatief.

Advocaat werd in november aangesteld als opvolger van Dirk Kuijt en probeert het elftal sindsdien naar zijn hand te zetten. Onder meer met nieuwe aanwinsten. "We zijn op zoek naar een aantal spelers. Of daar een keeper bij zit, ga ik hier niet zeggen", probeert Advocaat de kaarten eerst nog tegen de borst te houden. ESPN-verslaggever Michiel Teeling laat vervolgens de naam van Stevens vallen. "Sonny hebben we inderdaad mee gesproken, want ik wil niet liegen. Maar die jongen dacht geloof ik dat hij hier miljonair kon worden. Nou, dat kan hier niet."

Stevens is net vertrokken uit Nederland, maar zou wel weer oren hebben naar een terugkeer. De voormalig doelman van FC Twente ging vorig jaar een avontuur aan bij OFI Kreta, dat hem transfervrij overnam van SC Cambuur. In de hoogste Griekse voetbalcompetitie staat de teller sindsdien op zes wedstrijden, waarin Stevens elf keer moest vissen. Eén keer hield hij zijn doel schoon. De Hoornaar heeft nog een contract tot medio 2024, maar zou dus niet onwelwillend tegenover een terugkeer in Nederland staan.

Advocaat slaagde er al wel in om scorend vermogen aan zijn ploeg toe te voegen, daar Joey Sleegers werd ingelijfd. De flankspeler komt over uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar kon vrijdag tegen MVV Maastricht (2-1 winst) nog niet zijn opwachting maken vanwege vertraagde documentatie. "Hij is een goede voetballer die kan scoren. We zijn Steijn natuurlijk kwijtgeraakt, die maakte net als Thomas (Verheydt, red.) de goals. Joey is ook iemand die goals maakt en assists kan geven. Op de training maakt hij in ieder geval een goede indruk", aldus Advocaat.

Dat het zo lang moet duren om de werkvergunning rond te krijgen, stoot Advocaat duidelijk tegen het verkeerde been. "Ik heb mij ook afgevraagd waarom het zo lang moet duren. Hij is nu tien dagen hier en het is nog niet geregeld. Ik zal er maar niks over zeggen. Hij is vanaf morgen (zaterdag, red.) inzetbaar, maar daar heb ik niks aan. Ik vind het onbegrijpelijk dat je tien dagen ergens bent en dat het dan nog niet geregeld is. Misschien weten ze in de Emiraten niet dat de vrijdag de zondag is. Dat zou kunnen", sluit Advocaat cynisch af.