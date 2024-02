Absolute droom komt uit: doelman Sonny Stevens slaat in extremis toe

Hoornaar Sonny Stevens heeft vrijdag voor het eerst in zijn carrière gescoord. De 31-jarige doelman was trefzeker namens het Indonesische Dewa United in het uitduel met PSIS Semarang (1-1). In blessuretijd wist Stevens de bal met zijn hoofd langs collega-doelman Adi Satryo te knikken.

Stevens, die sinds juli actief is in de Indonesische Liga 1, ging bij een 1-0 achterstand mee naar voren tijdens de allerlaatste hoekschop. De corner, getrapt door middenvelder Egy Maulana Vikri, belandde precies op het hoofd bij Stevens, die de bal vervolgens in de verre hoek wist te koppen: 1-1. Voor Stevens betekende dat zijn eerste doelpunt in 285 officiële wedstrijden betaald voetbal.

???? Keeper (!) Sonny Stevens in de 93e minuut ?????? pic.twitter.com/jJ8P8JrNaB — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

PSIS Semarang - Dewa United 1-1

16’ 1-0 Paulo Gali90+3’ 1-1 Sonny Stevens (assist: Egy Maulana Vikri)