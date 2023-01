Haller imponeert meteen bij Dortmund en noteert hattrick in zeven (!) minuten

Vrijdag, 13 januari 2023 om 18:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:11

Sébastien Haller heeft vrijdagmiddag zijn eerste hattrick genoteerd als speler van Borussia Dortmund. De van Ajax overgekomen aanvaller was op schot in de oefenwedstrijd tegen FC Basel (6-0). Haller deed in totaal een half uur mee in de twee uur durende wedstrijd. Heel lang had de Frans-Ivoriaanse spits dus niet nodig om drie keer te scoren: slechts zeven minuten. Ook Donyell Malen kwam op het scorebord terecht.

Afgelopen dinsdag maakte Haller zijn eerste minuten in het shirt van Dortmund, toen hij tijdens het trainingskamp in Marbella een kwartier voor tijd binnen de lijnen werd gebracht tegen Fortuna Düsseldorf. Een week eerder liet hij zich voor de eerste keer zien op het trainingsveld. Bij de aanvaller werd in juli vorig jaar teelbalkanker geconstateerd. Haller ging vervolgens een zwaar revalidatietraject in, maar is bij zijn tweede wedstrijd dus meteen op schot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dortmund en Basel trapten vrijdagmiddag om 15.30 uur af en speelden vier keer een half uur. Bij aanvang van het derde kwart kwam Haller binnen de lijnen. Hij mocht vervolgens eerst aanleggen voor een strafschop en was nadien nog tweemaal trefzeker. De aanvalsleider completeerde daardoor binnen tien minuten zijn eerste hattrick in dienst van Dortmund. Het duel eindigde in een eclatante 6-0 overwinning. Marco Reus, Malen en Jude Bellingham namen de andere treffers voor hun rekening.

Volgende week zondag hervat Dortmund de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. De ploeg van trainer Edin Terzic bezet momenteel een teleurstellende zesde plek met een achterstand van negen punten op koploper Bayern München. Wel doet BVB nog op drie fronten mee, daar de ploeg in februari tevens in actie komt in de DFB-Pokal en de Champions League. In het miljardenbal is Chelsea de eerstvolgende tegenstander.