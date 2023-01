Moeizame transfer van Ajax naar Milan: ‘Ze noemden me een baby’

Woensdag, 11 januari 2023 om 16:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:04

Urby Emanuelson is vol lof over Clarence Seedorf. De huidig assistent-trainer van FC Utrecht heeft zich tijdens zijn carrière door verschillende lastige periodes op mentaal en sportief vlak weten te slaan met hulp van zijn voormalig ploeggenoot Seedorf. Emanuelson maakte in 2011 voor 2,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar AC Milan, maar kende in Italië aanpassingsproblemen.

Bij i Rossoneri werd Emanuelson een ploeggenoot van Clarence Seedorf, aan wie de voormalig profvoetballer naar eigen zeggen veel steun vond. “Je weet gewoon niet wat er op je afkomt, of hoe dingen gaan lopen", zegt de zeventienvoudig international van Oranje in de podcast Building Bridges van FC Afkicken. "In de kleedkamer noemden ze me nog een baby, maar ik was 24. Ik moest daarin mijn weg vinden. Mijn geluk is dat ik daar gewoon heel veel steun in heb gehad. Clarence Seedorf was er, die heeft mij gewoon ontzettend veel geholpen."

Door hun gezamenlijke periode bij AC Milan heeft Emanuelson veel respect gekregen voor Seedorf. “Clarence is wel iemand die de mensen vaak tegen zich heeft", geeft de zeventienvoudig international van Oranje aan. “Als hij de bal heeft, gaan er mensen fluiten. Er werd ook best vaak gezegd dat hij ergens niet hoorde, bijvoorbeeld bij Oranje. Ik vroeg hem wel eens hoe daarmee omging. Ik herinnerde me namelijk een wedstrijd waarin hij constant uitgefloten werd, maar hij bleef maar om de bal vragen. Terwijl iedere keer dat hij de bal kreeg, hij uitgefloten werd door zijn eigen fans. Je zag dat naarmate de wedstrijd vorderde steeds minder worden.”

Emanuelson probeerde in zijn latere jaren als profvoetballer vooral dichtbij zichzelf te blijven. “Het geloven in mezelf heeft mij gebracht waar ik nu ben. Mijn karakter is nooit klaar geweest voor de wereld waarin ik heb gezeten, maar het geloof wat ik in mezelf had was wel groot." De oud-prof laat weten zichzelf altijd de beste te hebben gevonden, maar weigerde dit hardop uit te spreken.

"In een elftal keek ik soms wel eens om me heen en dacht ik: niemand is eigenlijk beter, niemand kan beter voetballen dan ik dat kan", vervolgt Emanuelson. "Dat heeft mij staande gehouden in de voetbalwereld. En dat heeft Seedorf bij mij aangewakkerd. Hij probeerde dat altijd duidelijk te maken. Dan zei hij: 'Kijk naar de jongens die daar spelen, dat kan jij tien keer beter’. Dat bleef hij iedere keer zeggen en het was niet gelogen.”