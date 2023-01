Van Nistelrooij benoemt grootste pijnpunt bij Drommel na nieuwe ketser

Woensdag, 11 januari 2023 om 07:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:39

Ruud van Nistelrooij is content met de bekerzege van zijn ploeg op Sparta Rotterdam. PSV was dinsdagavond op Het Kasteel met 1-2 te sterk voor de ploeg van Maurice Steijn en revancheerde zich daarmee tevens van het bloedeloze 0-0 gelijkspel van afgelopen weekend. In gesprek met ESPN benoemt Van Nistelrooij wat er beter ging. De 46-jarige oefenmeester is blij met de onderlinge concurrentiestrijd.

"Ik ben blij dat we gewonnen hebben en een ronde verder zijn", begint Van Nistelrooij. "Het was een wedstrijd met twee gezichten. We maken het onszelf uiteindelijk moeilijk door een communicatiefout. Dan weet je dat er nog van alles kan gebeuren, maar gelukkig herpakt hij (Drommel, red.) zich met een wereldredding. Mijn perceptie was dat hij niet sterk oogde en Joël vond dat zelf ook. Hij geeft aan dat hij harder en beter had moeten coachen. Dan blijft Jarrad weg en heeft hij hem, of hij had moeten stompen."

De communicatiefout waar Van Nistelrooij op doelt werd veroorzaakt door Joël Drommel en Jarrad Branthwaite. De doelman dacht een voorzet van Michael Pinto eenvoudig te kunnen pakken, maar werd gehinderd door zijn verdediger. Drommel moest lossen en zag Arno Verschueren dankbaar profiteren. "Belangrijk is dat hij drie, vier ballen stabiel pakt en mee blijft voetballen", gaat Van Nistelrooij verder. "En in de slotfase pakt hij nog een wereldbal. Vorig seizoen was dat soms anders. Hij maakte dan een foutje en dan bleef je het de rest van de wedstrijd zien aan zijn presteren. Nu niet."

Van Nistelrooij rekende zich nog niet rijk bij rust. PSV ging met een 2-0 voorsprong de rust in door doelpunten van Xavi Simons en Noni Madueke. Het doelpunt van Verschueren bracht echter hoop in de Rotterdamse harten. "Er kan zomaar iets gebeuren waardoor je een tegengoal krijgt, dan kan het een andere wedstrijd worden", weet ook Van Nistelrooij. "Ik vond dat we niet hoog genoeg druk zetten in de tweede helft. We zakten te ver terug, waardoor zij hoger op konden komen. Dan zie je dat zij goed kunnen voetballen."

In vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen weekend weet Van Nistelrooij wel waar de winst is behaald. PSV kwam zaterdag op eigen veld niet verder dan een 0-0 gelijkspel en verzuimde daarmee te profiteren van het puntenverlies bij de grootste concurrenten. "Ik vond dat we in de eerste helft het druk zetten op de helft van Sparta goed voor elkaar hadden. We veroverden de bal heel vroeg. Daardoor hou je de tegenstander op hun helft en kun je tot kansen komen. Daar ontbrak het in de tweede helft aan."

De reserverol van Joey Veerman, die zaterdag nog wel in de basis stond, zegt niets volgens Van Nistelrooij. "Er zijn meer jongens die zaterdag gespeeld hebben en nu niet. Er zijn zelfs jongens die deze twee wedstrijden helemaal niet gespeeld hebben, dat is ook vervelend. Het belangrijkste is dat het team bij elkaar blijft. Dat vind het team ook belangrijk. We hebben gewoon een hele goede selectie waar we veel kanten mee op kunnen. Dan kun je keuzes maken en zie je dat er veel concurrentie is."