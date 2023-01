Nieuwe miljoenenstrop voor Barcelona: club verliest rechtszaak tegen ex-speler

Dinsdag, 10 januari 2023 om 15:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:05

Barcelona moet Matheus Fernandes een miljoenenvergoeding betalen. De Catalanen hebben de Braziliaanse middenvelder op onrechtmatige wijze ontslagen. Het is opnieuw een financiële klap voor Barça. Fernandes spande een rechtszaak aan tegen zijn oude club en won deze. Het ontslag valt vooral voorzitter Joan Laporta aan te rekenen.

Barcelona kocht Fernandes in januari 2020 voor zo’n zeven miljoen euro van Palmeiras. De toenmalige trainer Ronald Koeman gaf de middenvelder echter niet meer dan zeventien speelminuten in het eerste elftal. In de Champions League mocht hij op 24 november 2020 tegen Dynamo Kyiv (0-4 winst) invallen. In het seizoen daarna werd hij door Barça verhuurd aan Real Valladolid. Ook daar speelde Fernandes amper en kwam hij tot slechts 166 minuten in drie optredens.

???? El Barça deberá pagar 8,5 millones a Matheus Fernandes por despido improcedentehttps://t.co/aJNwoC5pYy pic.twitter.com/z9OzkrE5fv — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 10, 2023

Na slechts twee seizoenen in Catalaanse dienst besloot Barcelona om het contract met Fernandes te vernietigen. Op 29 juni 2021 werd het nog tot en met 30 juni 2015 doorlopende contract van de middenvelder beëindigd. Vervolgens keerde hij terug bij zijn oude club Palmeiras. Omdat Fernandes het oneens was met zijn ontslag, vocht hij dit aan. Hij daagde Barcelona voor de rechter en claimde nog miljoenen euro's tegoed te hebben van de club.

Mundo Deportivo meldt nu dat de rechter Fernandes gelijk heeft gegeven. De Catalanen moeten hem maar liefst achtenhalf miljoen euro betalen omdat hij op onrechtmatige wijze is ontslagen. Deze misrekening is vooral Joan Laporta aan te rekenen. De voorzitter stuurde Fernandes weg, maar Barcelona krijgt hier nu letterlijk en figuurlijk de rekening voor gepresenteerd. De middenvelder wordt dit seizoen door Palmeiras verhuurd aan Red Bull Bragantino.