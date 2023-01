Besiktas spreekt zich uit over de ‘ontwikkelingen’ rondom Wout Weghorst

Zaterdag, 7 januari 2023 om 21:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:19

Senol Günes heeft gereageerd op de steeds sterker wordende geluiden over een vertrek van Wout Weghorst naar Manchester United. Tijdens de wedstrijd tegen Kasimpasa van zaterdagavond kwam de Nederlander tot scoren en na zijn doelpunt toonde hij zijn affectie richting de fans van Besiktas, door onder meer op zijn hart te slaan. Na afloop bracht Foot Mercato het nieuws dat de spits van Oranje dicht bij een transfer naar Old Trafford is.

Gevraagd naar de situatie rondom zijn spits wilde Günes niet veel kwijt over de kwestie. "Ik vind het niet gepast om over de toekomst van iemand te praten, dat past niet in onze agenda", liet hij weten tegenover de aanwezige Turkse media. Bij Fanatik ging de oefenmeester dieper op de situatie in. "Weghorst is een belangrijke speler voor ons", benadrukte Günes. "Hij speelt vanuit het hart en draagt bij. Ik heb niet gezien wat er gebeurde na het vieren van zijn doelpunt, ik weet het niet. Ik denk niet dat het juist is om te praten over wie er gaat of blijft. Zoets staat niet op onze agenda", herhaalde Günes.

Wout Weghorst onderweg naar Manchester United? ?? Hij lijkt afscheid te nemen van de Besiktas-fans ??#ZiggoSport pic.twitter.com/yyq7V7Ka58 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

"Het is niet genoeg voor Weghorst om afscheid te nemen van het publiek, hij moet ook met de club praten", liet de trainer van de nummer zes van de Turkse Süper Lig ook nog weten. "Ik heb van de ontwikkelingen gehoord, maar de situatie is nog onduidelijk." Weghorst is bij Besiktas en diens supporters geliefd. De spits speelde tot nu toe achttien wedstrijden voor de club uit Istanbul en was daarin goed voor negen treffers en vier assists.

Voor de spits uit Borne zou een avontuur bij Man United niet zijn eerste in de Premier League zijn. De voormalig speler van onder meer AZ stond tussen januari en juli 2022 onder contract bij Burnley. Daarin kwam hij tot twee treffers en drie assists in twintig wedstrijden. Weghorst maakte met name op het afgelopen WK in Qatar naam voor zichzelf. Tijdens de kwartfinale tegen Argentinië kwam hij bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen en wist hij Oranje op miraculeuze wijze naar een verlenging te schieten. Ook Weghorst kon echter niet voorkomen dat de Zuid-Amerikanen de strafschoppen beter namen.