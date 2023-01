Schreuder onthult doelpuntenaantal waar Brobbey dit seizoen op mikt bij Ajax

Zaterdag, 7 januari 2023 om 13:38 • Wessel Antes

De spitspositie blijft nog altijd een onzeker punt voor de zoekende Alfred Schreuder bij Ajax. Voor de WK-onderbreking wisselden Brian Brobbey en Mohammed Kudus elkaar voortdurend af als aanvalsleider bij de Amsterdammers. Op de voorbereidende persconferentie van vrijdag voor het duel met NEC Nijmegen kwam het spitsendilemma uitgebreid ter sprake. Daarbij deed Schreuder een onthulling van het aantal doelpunten dat Brobbey dit seizoen wil maken: 23.

De twijfelende Schreuder wil Brobbey nog altijd niet bombarderen tot eerste spits van Ajax. “Brian kan in potentie dé spits van Ajax worden. Dat heeft hij nu ook laten zien. Die jongen moet steeds meer gaan voetballen. Ik vind dat hij nu een uitstekende voorbereiding heeft gedraaid, met het trainingskamp erbij en de trainingen van de afgelopen weken.” Brobbey was in het oefenduel met FC Volendam (5-4 winst) twee keer trefzeker en was tegen Telstar (5-1 winst) zelfs goed voor een hattrick.

De prestaties van Kudus zorgen er echter voor dat Brobbey nog altijd niet de vaste spits is in de Johan Cruijff ArenA. “De wedstrijden dat Kudus in de spits heeft gespeeld, heeft hij het over het algemeen heel goed gedaan, vind ik. Vooral in de grote wedstrijden in de Champions League.” Kudus staat dit seizoen na 21 officiële wedstrijden op tien doelpunten voor Ajax. Daarnaast fungeerde de Ghanese linkspoot tweemaal als aangever. In totaal stond hij 979 minuten binnen de lijnen.

Brobbey kwam dit seizoen twintig keer in actie voor de Amsterdammers. In 946 officiële speelminuten was de krachtige spits goed voor acht doelpunten en twee assists. Schreuder onthult dat Brobbey mikt op meer doelpunten. “Hij heeft volgens mij al acht goals gemaakt, tegen mij heeft hij gezegd dat hij er 23 gaat maken, dus hij is goed op weg. Dat is wel mooi om te zien, vind ik. Zo kijk ik ernaar, maar het is maar net hoe je ernaar wil kijken.” NEC en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Goffertstadion. In Nijmegen openen de Amsterdammers de jacht op koploper Feyenoord, die tot dusver drie punten meer heeft verzameld.