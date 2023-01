Zidane moet droom uitstellen na besluit Franse bond over bondscoachschap

Zaterdag, 7 januari 2023 om 12:56 • Wessel Antes • Laatste update: 14:08

Didier Deschamps blijft tot en met het WK van 2026 bondscoach van het nationale elftal van Frankrijk, zo maakt de Franse bond zaterdag bekend. Het contract van de 54-jarige oefenmeester was per 1 januari afgelopen, maar Deschamps heeft inmiddels alweer zijn handtekening gezet onder een langdurige verbintenis. Daardoor moet Zinédine Zidane zijn ambities voor de functie nog wat jaren uitstellen. De Algerijnse Fransman zit alweer sinds juni 2021 zonder werkgever, toen hij vertrok bij Real Madrid.

Deschamps is al sinds juli 2012 bondscoach van les Bleus, toen hij na een teleurstellend EK het stokje overnam van Laurent Blanc. Mocht de keuzeheer deze nieuwe termijn uitzitten, zal hij ook voor de groep staan tijdens het EK van 2024 in Duitsland én het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daarmee zou zijn totaal uitkomen op zeven eindtoernooien als bondscoach van Frankrijk.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de ???????????? ?????????????????? à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin ???????? ?? ?? https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) January 7, 2023

Zijn tot dusver succesvolste eindtoernooi als bondscoach was met afstand het WK van 2018, toen Deschamps de wereldtitel wist binnen te slepen met zijn elftal. Na het teleurstellende EK van 2021 (eigenlijk 2020, uitgesteld vanwege het coronavirus) leek hij het veld te moeten ruimen, maar de Franse bond hield het vertrouwen. In Qatar schopte Frankrijk het onder leiding van Deschamps tot de finale, waarin Argentinië na strafschoppen te sterk was.

Voor Zidane zal het besluit van de FFF (Franse voetbalbond) een teleurstelling zijn. Het had er afgelopen zomer namelijk alle schijn van dat de vijftigjarige voetballegende zat te wachten tot het bondscoachschap vrij zou komen. Zidane ging bijvoorbeeld niet in op verregaande avances van Paris Saint-Germain, dat uiteindelijk Christophe Galtier aanstelde. Zidane maakte er in gesprek met L'Équipe geen geheim van dat hij ooit bondscoach wil worden. “Ik wil het heel graag. Wanneer dat is, ligt niet aan mij. Maar ik wil de cirkel rondmaken met het Franse elftal.”