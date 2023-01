Ajax werkt aan bod op tweevoudig international van Argentinië

Vrijdag, 6 januari 2023 om 15:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:28

Leonardo Julian Balerdi Rossa staat bovenaan het wensenlijstje van Ajax, zo weet De Telegraaf vrijdag te melden. De tweevoudig Argentijns international is een optie voor het hart van de defensie van het elftal van trainer Alfred Schreuder en er wordt zelfs al een bod op hem voorbereid. Leonardo Balerdi, zoals zijn voetbalnaam luidt, is een zekerheidje bij Olympique Marseille, waar hij tot medio 2026 vastligt. Gezien de financiële situatie van de club lijkt een deal met Ajax echter bespreekbaar te zijn.

Balerdi (23) debuteerde op negentienjarige leeftijd bij Boca Juniors en stond lange tijd te boek als een van de grootste talenten in het Argentijnse voetbal. Borussia Dortmund sloeg in januari 2019 toe en haalde hem voor circa zeventien miljoen euro naar Duitsland. In dat jaar kwam hij ook tot twee interlands, al waren hem in totaal slechts vijftien minuten gegund. Balerdi werd destijds ook met veel aandacht gevolgd door toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars en de scouts Henk Veldmate en Hans van der Zee. Nu Ajax een rechtsbenige centrale verdediger zoekt, duikt zijn naam weer op in Amsterdam.

Volgens De Telegraaf wordt Balerdi door Veldmate en Van der Zee hoger ingeschat dan Stefan de Vrij, die ook werd genoemd bij Ajax. De verdediger van Internazionale wordt echter als te blessuregevoelig gezien. Daarnaast heeft hij weinig restwaarde en zullen diens salariseisen behoorlijk pittig zijn. Schreuder zou graag wat grinta, Zuid-Amerikaanse passie, toevoegen aan zijn selectie na het vertrek van Lisandro Martinez en Nicolas Tagliafico. Balerdi is volgens de scoutingsrapporten een goede opbouwer en een sterke kopper.

Balerdi heeft naar verluidt wel oren naar een overgang naar Ajax, maar wil daarmee liever wachten tot na dit seizoen. De Argentijnse verdediger ruilde Boca Juniors tussentijds in voor Dortmund en mede door aanpassingsproblemen werd het avontuur in Duitsland nooit een succes. Balerdi koos voor een verhuurperiode bij Marseille, om vervolgens in 2021 voor acht miljoen euro definitief over te stappen. Ajax hoopt op een transfersom van tussen de tien en vijftien miljoen euro voor de 1.87 meter lange mandekker, die bij de Fransen tot dusver tot 72 duels kwam. De Telegraaf weet dat er naast Balerdi en De Vrij nog een derde optie is, al is zijn naam nog niet bekend.